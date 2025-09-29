AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
今日AEVAW汇率已更改3.67%。当日，交易品种以低点0.2800和高点0.2800进行交易。
关注Aeva Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AEVAW股票今天的价格是多少？
Aeva Technologies, Inc.股票今天的定价为0.2800。它在3.67%范围内交易，昨天的收盘价为0.2701，交易量达到3。AEVAW的实时价格图表显示了这些更新。
Aeva Technologies, Inc.股票是否支付股息？
Aeva Technologies, Inc.目前的价值为0.2800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注250.00%和USD。实时查看图表以跟踪AEVAW走势。
如何购买AEVAW股票？
您可以以0.2800的当前价格购买Aeva Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.2800或0.2830附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注AEVAW的实时图表更新。
如何投资AEVAW股票？
投资Aeva Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.0500 - 1.2150和当前价格0.2800。许多人在以0.2800或0.2830下订单之前，会比较-29.45%和。实时查看AEVAW价格图表，了解每日变化。
Aeva Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aeva Technologies, Inc.的最高价格是1.2150。在0.0500 - 1.2150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aeva Technologies, Inc.的绩效。
Aeva Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？
Aeva Technologies, Inc.（AEVAW）的最低价格为0.0500。将其与当前的0.2800和0.0500 - 1.2150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEVAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AEVAW股票是什么时候拆分的？
Aeva Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2701和250.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2701
- 开盘价
- 0.2800
- 卖价
- 0.2800
- 买价
- 0.2830
- 最低价
- 0.2800
- 最高价
- 0.2800
- 交易量
- 3
- 日变化
- 3.67%
- 月变化
- -29.45%
- 6个月变化
- 188.96%
- 年变化
- 250.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值