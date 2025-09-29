报价部分
货币 / AEVAW
回到股票

AEVAW: Aeva Technologies, Inc.

0.2800 USD 0.0099 (3.67%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AEVAW汇率已更改3.67%。当日，交易品种以低点0.2800和高点0.2800进行交易。

关注Aeva Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AEVAW股票今天的价格是多少？

Aeva Technologies, Inc.股票今天的定价为0.2800。它在3.67%范围内交易，昨天的收盘价为0.2701，交易量达到3。AEVAW的实时价格图表显示了这些更新。

Aeva Technologies, Inc.股票是否支付股息？

Aeva Technologies, Inc.目前的价值为0.2800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注250.00%和USD。实时查看图表以跟踪AEVAW走势。

如何购买AEVAW股票？

您可以以0.2800的当前价格购买Aeva Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.2800或0.2830附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注AEVAW的实时图表更新。

如何投资AEVAW股票？

投资Aeva Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.0500 - 1.2150和当前价格0.2800。许多人在以0.2800或0.2830下订单之前，会比较-29.45%和。实时查看AEVAW价格图表，了解每日变化。

Aeva Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aeva Technologies, Inc.的最高价格是1.2150。在0.0500 - 1.2150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aeva Technologies, Inc.的绩效。

Aeva Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？

Aeva Technologies, Inc.（AEVAW）的最低价格为0.0500。将其与当前的0.2800和0.0500 - 1.2150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEVAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AEVAW股票是什么时候拆分的？

Aeva Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2701和250.00%中可见。

日范围
0.2800 0.2800
年范围
0.0500 1.2150
前一天收盘价
0.2701
开盘价
0.2800
卖价
0.2800
买价
0.2830
最低价
0.2800
最高价
0.2800
交易量
3
日变化
3.67%
月变化
-29.45%
6个月变化
188.96%
年变化
250.00%
