AEVAW股票今天的价格是多少？ Aeva Technologies, Inc.股票今天的定价为0.2800。它在3.67%范围内交易，昨天的收盘价为0.2701，交易量达到3。AEVAW的实时价格图表显示了这些更新。

Aeva Technologies, Inc.股票是否支付股息？ Aeva Technologies, Inc.目前的价值为0.2800。股息政策取决于公司，而投资者也会关注250.00%和USD。实时查看图表以跟踪AEVAW走势。

如何购买AEVAW股票？ 您可以以0.2800的当前价格购买Aeva Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.2800或0.2830附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注AEVAW的实时图表更新。

如何投资AEVAW股票？ 投资Aeva Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.0500 - 1.2150和当前价格0.2800。许多人在以0.2800或0.2830下订单之前，会比较-29.45%和。实时查看AEVAW价格图表，了解每日变化。

Aeva Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Aeva Technologies, Inc.的最高价格是1.2150。在0.0500 - 1.2150内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aeva Technologies, Inc.的绩效。

Aeva Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？ Aeva Technologies, Inc.（AEVAW）的最低价格为0.0500。将其与当前的0.2800和0.0500 - 1.2150进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEVAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。