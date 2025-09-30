KurseKategorien
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.

0.2800 USD 0.0099 (3.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AEVAW hat sich für heute um 3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2800 bis zu einem Hoch von 0.2800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aeva Technologies, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AEVAW heute?

Die Aktie von Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) notiert heute bei 0.2800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2701 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von AEVAW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AEVAW Dividenden?

Aeva Technologies, Inc. wird derzeit mit 0.2800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 250.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AEVAW zu verfolgen.

Wie kaufe ich AEVAW-Aktien?

Sie können Aktien von Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) zum aktuellen Kurs von 0.2800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2800 oder 0.2830 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AEVAW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AEVAW-Aktien?

Bei einer Investition in Aeva Technologies, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0500 - 1.2150 und der aktuelle Kurs 0.2800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -29.45% und 188.96%, bevor sie Orders zu 0.2800 oder 0.2830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AEVAW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aeva Technologies, Inc.?

Der höchste Kurs von Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) im vergangenen Jahr lag bei 1.2150. Innerhalb von 0.0500 - 1.2150 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2701 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aeva Technologies, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aeva Technologies, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) im Laufe des Jahres betrug 0.0500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2800 und der Spanne 0.0500 - 1.2150 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AEVAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AEVAW statt?

Aeva Technologies, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2701 und 250.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.2800 0.2800
Jahresspanne
0.0500 1.2150
Vorheriger Schlusskurs
0.2701
Eröffnung
0.2800
Bid
0.2800
Ask
0.2830
Tief
0.2800
Hoch
0.2800
Volumen
3
Tagesänderung
3.67%
Monatsänderung
-29.45%
6-Monatsänderung
188.96%
Jahresänderung
250.00%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4