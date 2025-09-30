- Aperçu
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
Le taux de change de AEVAW a changé de 3.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2800 et à un maximum de 0.2800.
Suivez la dynamique Aeva Technologies, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AEVAW aujourd'hui ?
L'action Aeva Technologies, Inc. est cotée à 0.2800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.67%, a clôturé hier à 0.2701 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de AEVAW présente ces mises à jour.
L'action Aeva Technologies, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aeva Technologies, Inc. est actuellement valorisé à 0.2800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 250.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AEVAW.
Comment acheter des actions AEVAW ?
Vous pouvez acheter des actions Aeva Technologies, Inc. au cours actuel de 0.2800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2800 ou de 0.2830, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AEVAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AEVAW ?
Investir dans Aeva Technologies, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0500 - 1.2150 et le prix actuel 0.2800. Beaucoup comparent -29.45% et 188.96% avant de passer des ordres à 0.2800 ou 0.2830. Consultez le graphique du cours de AEVAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aeva Technologies, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aeva Technologies, Inc. l'année dernière était 1.2150. Au cours de 0.0500 - 1.2150, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2701 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aeva Technologies, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aeva Technologies, Inc. ?
Le cours le plus bas de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) sur l'année a été 0.0500. Sa comparaison avec 0.2800 et 0.0500 - 1.2150 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AEVAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AEVAW a-t-elle été divisée ?
Aeva Technologies, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2701 et 250.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2701
- Ouverture
- 0.2800
- Bid
- 0.2800
- Ask
- 0.2830
- Plus Bas
- 0.2800
- Plus Haut
- 0.2800
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 3.67%
- Changement Mensuel
- -29.45%
- Changement à 6 Mois
- 188.96%
- Changement Annuel
- 250.00%
