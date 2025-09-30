- Panoramica
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
Il tasso di cambio AEVAW ha avuto una variazione del 3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2800 e ad un massimo di 0.2800.
Segui le dinamiche di Aeva Technologies, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AEVAW oggi?
Oggi le azioni Aeva Technologies, Inc. sono prezzate a 0.2800. Viene scambiato all'interno di 3.67%, la chiusura di ieri è stata 0.2701 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AEVAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aeva Technologies, Inc. pagano dividendi?
Aeva Technologies, Inc. è attualmente valutato a 0.2800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 250.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AEVAW.
Come acquistare azioni AEVAW?
Puoi acquistare azioni Aeva Technologies, Inc. al prezzo attuale di 0.2800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2800 o 0.2830, mentre 3 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AEVAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AEVAW?
Investire in Aeva Technologies, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0500 - 1.2150 e il prezzo attuale 0.2800. Molti confrontano -29.45% e 188.96% prima di effettuare ordini su 0.2800 o 0.2830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AEVAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aeva Technologies, Inc.?
Il prezzo massimo di Aeva Technologies, Inc. nell'ultimo anno è stato 1.2150. All'interno di 0.0500 - 1.2150, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2701 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aeva Technologies, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aeva Technologies, Inc.?
Il prezzo più basso di Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) nel corso dell'anno è stato 0.0500. Confrontandolo con gli attuali 0.2800 e 0.0500 - 1.2150 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AEVAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AEVAW?
Aeva Technologies, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2701 e 250.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.2701
- Apertura
- 0.2800
- Bid
- 0.2800
- Ask
- 0.2830
- Minimo
- 0.2800
- Massimo
- 0.2800
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 3.67%
- Variazione Mensile
- -29.45%
- Variazione Semestrale
- 188.96%
- Variazione Annuale
- 250.00%
