AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
El tipo de cambio de AEVAW de hoy ha cambiado un 3.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2800, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aeva Technologies, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AEVAW hoy?
Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) se evalúa hoy en 0.2800. El instrumento se negocia dentro de 3.67%; el cierre de ayer ha sido 0.2701 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AEVAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aeva Technologies, Inc.?
Aeva Technologies, Inc. se evalúa actualmente en 0.2800. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 250.00% y USD. Monitoree los movimientos de AEVAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AEVAW?
Puede comprar acciones de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) al precio actual de 0.2800. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2800 o 0.2830, mientras que 3 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AEVAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AEVAW?
Invertir en Aeva Technologies, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0500 - 1.2150 y el precio actual 0.2800. Muchos comparan -29.45% y 188.96% antes de colocar órdenes en 0.2800 o 0.2830. Estudie los cambios diarios de precios de AEVAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aeva Technologies, Inc.?
El precio más alto de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) en el último año ha sido 1.2150. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0500 - 1.2150, una comparación con 0.2701 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aeva Technologies, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aeva Technologies, Inc.?
El precio más bajo de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) para el año ha sido 0.0500. La comparación con los actuales 0.2800 y 0.0500 - 1.2150 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AEVAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AEVAW?
En el pasado, Aeva Technologies, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2701 y 250.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2701
- Open
- 0.2800
- Bid
- 0.2800
- Ask
- 0.2830
- Low
- 0.2800
- High
- 0.2800
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 3.67%
- Cambio mensual
- -29.45%
- Cambio a 6 meses
- 188.96%
- Cambio anual
- 250.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.