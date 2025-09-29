- 概要
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
AEVAWの今日の為替レートは、3.67%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2800の安値と0.2800の高値で取引されました。
Aeva Technologies, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AEVAW株の現在の価格は？
Aeva Technologies, Inc.の株価は本日0.2800です。3.67%内で取引され、前日の終値は0.2701、取引量は3に達しました。AEVAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aeva Technologies, Inc.の株は配当を出しますか？
Aeva Technologies, Inc.の現在の価格は0.2800です。配当方針は会社によりますが、投資家は250.00%やUSDにも注目します。AEVAWの動きはライブチャートで確認できます。
AEVAW株を買う方法は？
Aeva Technologies, Inc.の株は現在0.2800で購入可能です。注文は通常0.2800または0.2830付近で行われ、3や0.00%が市場の動きを示します。AEVAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
AEVAW株に投資する方法は？
Aeva Technologies, Inc.への投資では、年間の値幅0.0500 - 1.2150と現在の0.2800を考慮します。注文は多くの場合0.2800や0.2830で行われる前に、-29.45%や188.96%と比較されます。AEVAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aeva Technologies, Inc.の株の最高値は？
Aeva Technologies, Inc.の過去1年の最高値は1.2150でした。0.0500 - 1.2150内で株価は大きく変動し、0.2701と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aeva Technologies, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aeva Technologies, Inc.の株の最低値は？
Aeva Technologies, Inc.(AEVAW)の年間最安値は0.0500でした。現在の0.2800や0.0500 - 1.2150と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AEVAWの動きはライブチャートで確認できます。
AEVAWの株式分割はいつ行われましたか？
Aeva Technologies, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2701、250.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2701
- 始値
- 0.2800
- 買値
- 0.2800
- 買値
- 0.2830
- 安値
- 0.2800
- 高値
- 0.2800
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 3.67%
- 1ヶ月の変化
- -29.45%
- 6ヶ月の変化
- 188.96%
- 1年の変化
- 250.00%
- 実際
- 期待
- 前
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
