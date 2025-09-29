クォートセクション
通貨 / AEVAW
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.

0.2800 USD 0.0099 (3.67%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AEVAWの今日の為替レートは、3.67%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2800の安値と0.2800の高値で取引されました。

Aeva Technologies, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.2800 0.2800
1年のレンジ
0.0500 1.2150
以前の終値
0.2701
始値
0.2800
買値
0.2800
買値
0.2830
安値
0.2800
高値
0.2800
出来高
3
1日の変化
3.67%
1ヶ月の変化
-29.45%
6ヶ月の変化
188.96%
1年の変化
250.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待