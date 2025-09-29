КотировкиРазделы
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.

0.2800 USD 0.0099 (3.67%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEVAW за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2800, а максимальная — 0.2800.

Следите за динамикой Aeva Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AEVAW сегодня?

Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) сегодня оценивается на уровне 0.2800. Инструмент торгуется в пределах 3.67%, вчерашнее закрытие составило 0.2701, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEVAW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aeva Technologies, Inc.?

Aeva Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 0.2800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 250.00% и USD. Отслеживайте движения AEVAW на графике в реальном времени.

Как купить акции AEVAW?

Вы можете купить акции Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) по текущей цене 0.2800. Ордера обычно размещаются около 0.2800 или 0.2830, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEVAW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AEVAW?

Инвестирование в Aeva Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0500 - 1.2150 и текущей цены 0.2800. Многие сравнивают -29.45% и 188.96% перед размещением ордеров на 0.2800 или 0.2830. Изучайте ежедневные изменения цены AEVAW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aeva Technologies, Inc.?

Самая высокая цена Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) за последний год составила 1.2150. Акции заметно колебались в пределах 0.0500 - 1.2150, сравнение с 0.2701 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aeva Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aeva Technologies, Inc.?

Самая низкая цена Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) за год составила 0.0500. Сравнение с текущими 0.2800 и 0.0500 - 1.2150 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEVAW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AEVAW?

Дневной диапазон
0.2800 0.2800
Годовой диапазон
0.0500 1.2150
Предыдущее закрытие
0.2701
Open
0.2800
Bid
0.2800
Ask
0.2830
Low
0.2800
High
0.2800
Объем
3
Дневное изменение
3.67%
Месячное изменение
-29.45%
6-месячное изменение
188.96%
Годовое изменение
250.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.