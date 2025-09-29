- Обзор рынка
AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
Курс AEVAW за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2800, а максимальная — 0.2800.
Следите за динамикой Aeva Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AEVAW сегодня?
Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) сегодня оценивается на уровне 0.2800. Инструмент торгуется в пределах 3.67%, вчерашнее закрытие составило 0.2701, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEVAW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aeva Technologies, Inc.?
Aeva Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 0.2800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 250.00% и USD. Отслеживайте движения AEVAW на графике в реальном времени.
Как купить акции AEVAW?
Вы можете купить акции Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) по текущей цене 0.2800. Ордера обычно размещаются около 0.2800 или 0.2830, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEVAW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AEVAW?
Инвестирование в Aeva Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0500 - 1.2150 и текущей цены 0.2800. Многие сравнивают -29.45% и 188.96% перед размещением ордеров на 0.2800 или 0.2830. Изучайте ежедневные изменения цены AEVAW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aeva Technologies, Inc.?
Самая высокая цена Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) за последний год составила 1.2150. Акции заметно колебались в пределах 0.0500 - 1.2150, сравнение с 0.2701 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aeva Technologies, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aeva Technologies, Inc.?
Самая низкая цена Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) за год составила 0.0500. Сравнение с текущими 0.2800 и 0.0500 - 1.2150 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEVAW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AEVAW?
В прошлом Aeva Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2701 и 250.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2701
- Open
- 0.2800
- Bid
- 0.2800
- Ask
- 0.2830
- Low
- 0.2800
- High
- 0.2800
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 3.67%
- Месячное изменение
- -29.45%
- 6-месячное изменение
- 188.96%
- Годовое изменение
- 250.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%