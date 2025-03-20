Moedas / ADAP
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.15 USD 0.07 (87.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADAP para hoje mudou para 87.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.08 e o mais alto foi 0.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADAP Notícias
Faixa diária
0.08 0.18
Faixa anual
0.04 0.96
- Fechamento anterior
- 0.08
- Open
- 0.08
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Low
- 0.08
- High
- 0.18
- Volume
- 78.538 K
- Mudança diária
- 87.50%
- Mudança mensal
- 150.00%
- Mudança de 6 meses
- -25.00%
- Mudança anual
- -84.21%
