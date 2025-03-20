Währungen / ADAP
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.15 USD 0.01 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADAP hat sich für heute um -6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.12 bis zu einem Hoch von 0.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ADAP News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Earnings call transcript: Adaptimmune Q2 2025 shows revenue beat, stock dips
- Adaptimmune director Behbahani sells shares worth $229,171
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ecor1 capital sells Adaptimmune Therapeutics (ADAP) shares for $6.89m
- This Albemarle Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday
- Adaptimmune stock rating downgraded by H.C. Wainwright after asset sale
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics stock plunges after selling cell therapy assets
- Adaptimmune sells cell therapy assets to US WorldMeds for $55 million
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Mizuho downgrades Adaptimmune stock on solvency concerns
- Context Therapeutics names new CMO to advance T cell therapies
- Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Gains Over 100 Points; Accenture Shares Plunge After Q2 Results - Accenture (NYSE:ACN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Tagesspanne
0.12 0.23
Jahresspanne
0.04 0.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.16
- Eröffnung
- 0.21
- Bid
- 0.15
- Ask
- 0.45
- Tief
- 0.12
- Hoch
- 0.23
- Volumen
- 53.811 K
- Tagesänderung
- -6.25%
- Monatsänderung
- 150.00%
- 6-Monatsänderung
- -25.00%
- Jahresänderung
- -84.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K