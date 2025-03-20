Valute / ADAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.14 USD 0.02 (12.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADAP ha avuto una variazione del -12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.12 e ad un massimo di 0.23.
Segui le dinamiche di Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAP News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Earnings call transcript: Adaptimmune Q2 2025 shows revenue beat, stock dips
- Adaptimmune director Behbahani sells shares worth $229,171
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ecor1 capital sells Adaptimmune Therapeutics (ADAP) shares for $6.89m
- This Albemarle Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday
- Adaptimmune stock rating downgraded by H.C. Wainwright after asset sale
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics stock plunges after selling cell therapy assets
- Adaptimmune sells cell therapy assets to US WorldMeds for $55 million
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Mizuho downgrades Adaptimmune stock on solvency concerns
- Context Therapeutics names new CMO to advance T cell therapies
- Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Gains Over 100 Points; Accenture Shares Plunge After Q2 Results - Accenture (NYSE:ACN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Intervallo Giornaliero
0.12 0.23
Intervallo Annuale
0.04 0.96
- Chiusura Precedente
- 0.16
- Apertura
- 0.21
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Minimo
- 0.12
- Massimo
- 0.23
- Volume
- 69.283 K
- Variazione giornaliera
- -12.50%
- Variazione Mensile
- 133.33%
- Variazione Semestrale
- -30.00%
- Variazione Annuale
- -85.26%
21 settembre, domenica