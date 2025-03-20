QuotazioniSezioni
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares

0.14 USD 0.02 (12.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADAP ha avuto una variazione del -12.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.12 e ad un massimo di 0.23.

Segui le dinamiche di Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.12 0.23
Intervallo Annuale
0.04 0.96
Chiusura Precedente
0.16
Apertura
0.21
Bid
0.14
Ask
0.44
Minimo
0.12
Massimo
0.23
Volume
69.283 K
Variazione giornaliera
-12.50%
Variazione Mensile
133.33%
Variazione Semestrale
-30.00%
Variazione Annuale
-85.26%
