ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.08 USD 0.01 (14.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADAP за сегодня изменился на 14.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.07, а максимальная — 0.10.
Следите за динамикой Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADAP
Дневной диапазон
0.07 0.10
Годовой диапазон
0.04 0.96
- Предыдущее закрытие
- 0.07
- Open
- 0.09
- Bid
- 0.08
- Ask
- 0.38
- Low
- 0.07
- High
- 0.10
- Объем
- 54.593 K
- Дневное изменение
- 14.29%
- Месячное изменение
- 33.33%
- 6-месячное изменение
- -60.00%
- Годовое изменение
- -91.58%
