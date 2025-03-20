Divisas / ADAP
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.08 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADAP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.07, mientras que el máximo ha alcanzado 0.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.07 0.09
Rango anual
0.04 0.96
- Cierres anteriores
- 0.08
- Open
- 0.08
- Bid
- 0.08
- Ask
- 0.38
- Low
- 0.07
- High
- 0.09
- Volumen
- 9.852 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 33.33%
- Cambio a 6 meses
- -60.00%
- Cambio anual
- -91.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B