ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.14 USD 0.02 (12.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADAP a changé de -12.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.12 et à un maximum de 0.23.
Suivez la dynamique Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAP Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Earnings call transcript: Adaptimmune Q2 2025 shows revenue beat, stock dips
- Adaptimmune director Behbahani sells shares worth $229,171
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ecor1 capital sells Adaptimmune Therapeutics (ADAP) shares for $6.89m
- This Albemarle Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday
- Adaptimmune stock rating downgraded by H.C. Wainwright after asset sale
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics stock plunges after selling cell therapy assets
- Adaptimmune sells cell therapy assets to US WorldMeds for $55 million
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Mizuho downgrades Adaptimmune stock on solvency concerns
- Context Therapeutics names new CMO to advance T cell therapies
- Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Gains Over 100 Points; Accenture Shares Plunge After Q2 Results - Accenture (NYSE:ACN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
Range quotidien
0.12 0.23
Range Annuel
0.04 0.96
- Clôture Précédente
- 0.16
- Ouverture
- 0.21
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- Plus Bas
- 0.12
- Plus Haut
- 0.23
- Volume
- 69.283 K
- Changement quotidien
- -12.50%
- Changement Mensuel
- 133.33%
- Changement à 6 Mois
- -30.00%
- Changement Annuel
- -85.26%
20 septembre, samedi