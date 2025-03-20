クォートセクション
通貨 / ADAP
株に戻る

ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares

0.16 USD 0.08 (100.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADAPの今日の為替レートは、100.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.08の安値と0.18の高値で取引されました。

Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADAP News

1日のレンジ
0.08 0.18
1年のレンジ
0.04 0.96
以前の終値
0.08
始値
0.08
買値
0.16
買値
0.46
安値
0.08
高値
0.18
出来高
109.956 K
1日の変化
100.00%
1ヶ月の変化
166.67%
6ヶ月の変化
-20.00%
1年の変化
-83.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K