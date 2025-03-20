通貨 / ADAP
ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.16 USD 0.08 (100.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADAPの今日の為替レートは、100.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.08の安値と0.18の高値で取引されました。
Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ADAP News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Earnings call transcript: Adaptimmune Q2 2025 shows revenue beat, stock dips
- Adaptimmune director Behbahani sells shares worth $229,171
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ecor1 capital sells Adaptimmune Therapeutics (ADAP) shares for $6.89m
- This Albemarle Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday
- Adaptimmune stock rating downgraded by H.C. Wainwright after asset sale
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics stock plunges after selling cell therapy assets
- Adaptimmune sells cell therapy assets to US WorldMeds for $55 million
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Mizuho downgrades Adaptimmune stock on solvency concerns
- Context Therapeutics names new CMO to advance T cell therapies
- Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Gains Over 100 Points; Accenture Shares Plunge After Q2 Results - Accenture (NYSE:ACN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
1日のレンジ
0.08 0.18
1年のレンジ
0.04 0.96
- 以前の終値
- 0.08
- 始値
- 0.08
- 買値
- 0.16
- 買値
- 0.46
- 安値
- 0.08
- 高値
- 0.18
- 出来高
- 109.956 K
- 1日の変化
- 100.00%
- 1ヶ月の変化
- 166.67%
- 6ヶ月の変化
- -20.00%
- 1年の変化
- -83.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K