ADAP: Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares
0.14 USD 0.02 (12.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADAP 환율이 오늘 -12.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.12이고 고가는 0.23이었습니다.
Adaptimmune Therapeutics plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAP News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Earnings call transcript: Adaptimmune Q2 2025 shows revenue beat, stock dips
- Adaptimmune director Behbahani sells shares worth $229,171
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ecor1 capital sells Adaptimmune Therapeutics (ADAP) shares for $6.89m
- This Albemarle Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday
- Adaptimmune stock rating downgraded by H.C. Wainwright after asset sale
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.14%
- Crude Oil Gains 2%; CEA Industries Shares Spike Higher - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- US Stocks Mixed; Enterprise Products Partners Posts Upbeat Earnings - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Adaptimmune Therapeutics stock plunges after selling cell therapy assets
- Adaptimmune sells cell therapy assets to US WorldMeds for $55 million
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Mizuho downgrades Adaptimmune stock on solvency concerns
- Context Therapeutics names new CMO to advance T cell therapies
- Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Gains Over 100 Points; Accenture Shares Plunge After Q2 Results - Accenture (NYSE:ACN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
일일 변동 비율
0.12 0.23
년간 변동
0.04 0.96
- 이전 종가
- 0.16
- 시가
- 0.21
- Bid
- 0.14
- Ask
- 0.44
- 저가
- 0.12
- 고가
- 0.23
- 볼륨
- 69.283 K
- 일일 변동
- -12.50%
- 월 변동
- 133.33%
- 6개월 변동
- -30.00%
- 년간 변동율
- -85.26%
20 9월, 토요일