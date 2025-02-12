Moedas / ACLX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACLX: Arcellx Inc
77.81 USD 1.39 (1.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACLX para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.50 e o mais alto foi 77.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Arcellx Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACLX Notícias
- Arcellx earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- These 3 Stocks Are Screaming ‘Strong Buy,’ According to the Technical Analysis - TipRanks.com
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Arcellx; Anito-Cel With D-Domain Differentiation Looks To Capture R/R MM Market (ACLX)
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Arcellx stock amid CAR-T safety study
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- The FDA Shake-Up Continues, And Could Impact Genetic Medicines
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Arcellx stock with buy rating on cell therapy potential
- Arcellx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on launch plans
- arcellx director Kavita Patel sells shares worth $101,040
- Arcellx Announces Its Participation at TD Cowen’s 6th Annual Oncology Innovation Summit and Its Investor Event During EHA2025
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Arcellx Announces New Positive Data for Its iMMagine-1 Study in Patients with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
- Sarepta, other biotech stocks tumble as FDA appoints new CBER director
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- Arcellx Impressive Safety Data Leaves Doubts (NASDAQ:ACLX)
- Gilead Ups 2025 Outlook, Eyes Lenacapavir Launch For HIV Prevention - Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
Faixa diária
76.50 77.81
Faixa anual
47.86 107.37
- Fechamento anterior
- 76.42
- Open
- 76.50
- Bid
- 77.81
- Ask
- 78.11
- Low
- 76.50
- High
- 77.81
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- 14.43%
- Mudança de 6 meses
- 18.70%
- Mudança anual
- -5.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh