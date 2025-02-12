통화 / ACLX
ACLX: Arcellx Inc
77.86 USD 2.12 (2.65%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACLX 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.16이고 고가는 80.00이었습니다.
Arcellx Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACLX News
- Arcellx earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- These 3 Stocks Are Screaming ‘Strong Buy,’ According to the Technical Analysis - TipRanks.com
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Arcellx; Anito-Cel With D-Domain Differentiation Looks To Capture R/R MM Market (ACLX)
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Arcellx stock amid CAR-T safety study
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- The FDA Shake-Up Continues, And Could Impact Genetic Medicines
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Arcellx stock with buy rating on cell therapy potential
- Arcellx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on launch plans
- arcellx director Kavita Patel sells shares worth $101,040
- Arcellx Announces Its Participation at TD Cowen’s 6th Annual Oncology Innovation Summit and Its Investor Event During EHA2025
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Arcellx Announces New Positive Data for Its iMMagine-1 Study in Patients with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
- Sarepta, other biotech stocks tumble as FDA appoints new CBER director
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- Arcellx Impressive Safety Data Leaves Doubts (NASDAQ:ACLX)
- Gilead Ups 2025 Outlook, Eyes Lenacapavir Launch For HIV Prevention - Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
일일 변동 비율
77.16 80.00
년간 변동
47.86 107.37
- 이전 종가
- 79.98
- 시가
- 79.98
- Bid
- 77.86
- Ask
- 78.16
- 저가
- 77.16
- 고가
- 80.00
- 볼륨
- 901
- 일일 변동
- -2.65%
- 월 변동
- 14.50%
- 6개월 변동
- 18.78%
- 년간 변동율
- -5.33%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K