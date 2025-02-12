通貨 / ACLX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACLX: Arcellx Inc
79.98 USD 3.56 (4.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACLXの今日の為替レートは、4.66%変化しました。日中、通貨は1あたり76.50の安値と80.09の高値で取引されました。
Arcellx Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACLX News
- Arcellx earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- These 3 Stocks Are Screaming ‘Strong Buy,’ According to the Technical Analysis - TipRanks.com
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Arcellx; Anito-Cel With D-Domain Differentiation Looks To Capture R/R MM Market (ACLX)
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Arcellx stock amid CAR-T safety study
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- The FDA Shake-Up Continues, And Could Impact Genetic Medicines
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Arcellx stock with buy rating on cell therapy potential
- Arcellx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on launch plans
- arcellx director Kavita Patel sells shares worth $101,040
- Arcellx Announces Its Participation at TD Cowen’s 6th Annual Oncology Innovation Summit and Its Investor Event During EHA2025
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Arcellx Announces New Positive Data for Its iMMagine-1 Study in Patients with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
- Sarepta, other biotech stocks tumble as FDA appoints new CBER director
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- Arcellx Impressive Safety Data Leaves Doubts (NASDAQ:ACLX)
- Gilead Ups 2025 Outlook, Eyes Lenacapavir Launch For HIV Prevention - Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
1日のレンジ
76.50 80.09
1年のレンジ
47.86 107.37
- 以前の終値
- 76.42
- 始値
- 76.50
- 買値
- 79.98
- 買値
- 80.28
- 安値
- 76.50
- 高値
- 80.09
- 出来高
- 1.045 K
- 1日の変化
- 4.66%
- 1ヶ月の変化
- 17.62%
- 6ヶ月の変化
- 22.01%
- 1年の変化
- -2.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K