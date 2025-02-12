КотировкиРазделы
ACLX
ACLX: Arcellx Inc

77.35 USD 2.15 (2.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACLX за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.78, а максимальная — 77.80.

Дневной диапазон
74.78 77.80
Годовой диапазон
47.86 107.37
Предыдущее закрытие
75.20
Open
75.21
Bid
77.35
Ask
77.65
Low
74.78
High
77.80
Объем
760
Дневное изменение
2.86%
Месячное изменение
13.75%
6-месячное изменение
18.00%
Годовое изменение
-5.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.