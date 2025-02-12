Valute / ACLX
ACLX: Arcellx Inc
77.86 USD 2.12 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACLX ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.16 e ad un massimo di 80.00.
Segui le dinamiche di Arcellx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACLX News
- Arcellx earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- These 3 Stocks Are Screaming ‘Strong Buy,’ According to the Technical Analysis - TipRanks.com
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Arcellx; Anito-Cel With D-Domain Differentiation Looks To Capture R/R MM Market (ACLX)
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Arcellx stock amid CAR-T safety study
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- The FDA Shake-Up Continues, And Could Impact Genetic Medicines
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Arcellx stock with buy rating on cell therapy potential
- Arcellx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on launch plans
- arcellx director Kavita Patel sells shares worth $101,040
- Arcellx Announces Its Participation at TD Cowen’s 6th Annual Oncology Innovation Summit and Its Investor Event During EHA2025
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Arcellx Announces New Positive Data for Its iMMagine-1 Study in Patients with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
- Sarepta, other biotech stocks tumble as FDA appoints new CBER director
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- Arcellx Impressive Safety Data Leaves Doubts (NASDAQ:ACLX)
- Gilead Ups 2025 Outlook, Eyes Lenacapavir Launch For HIV Prevention - Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
Intervallo Giornaliero
77.16 80.00
Intervallo Annuale
47.86 107.37
- Chiusura Precedente
- 79.98
- Apertura
- 79.98
- Bid
- 77.86
- Ask
- 78.16
- Minimo
- 77.16
- Massimo
- 80.00
- Volume
- 901
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- 14.50%
- Variazione Semestrale
- 18.78%
- Variazione Annuale
- -5.33%
20 settembre, sabato