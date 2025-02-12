QuotazioniSezioni
ACLX: Arcellx Inc

77.86 USD 2.12 (2.65%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACLX ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.16 e ad un massimo di 80.00.

Segui le dinamiche di Arcellx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
77.16 80.00
Intervallo Annuale
47.86 107.37
Chiusura Precedente
79.98
Apertura
79.98
Bid
77.86
Ask
78.16
Minimo
77.16
Massimo
80.00
Volume
901
Variazione giornaliera
-2.65%
Variazione Mensile
14.50%
Variazione Semestrale
18.78%
Variazione Annuale
-5.33%
