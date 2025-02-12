Divisas / ACLX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ACLX: Arcellx Inc
76.42 USD 0.93 (1.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACLX de hoy ha cambiado un -1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.09, mientras que el máximo ha alcanzado 79.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arcellx Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACLX News
- Arcellx earnings beat by $0.08, revenue fell short of estimates
- Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- These 3 Stocks Are Screaming ‘Strong Buy,’ According to the Technical Analysis - TipRanks.com
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Arcellx; Anito-Cel With D-Domain Differentiation Looks To Capture R/R MM Market (ACLX)
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Arcellx stock amid CAR-T safety study
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Touchstone Growth Opportunities Fund Q4 2024 Commentary (TGVFX)
- The FDA Shake-Up Continues, And Could Impact Genetic Medicines
- Citi initiates coverage on biotech amid improving sentiment in sector
- Citi initiates Arcellx stock with buy rating on cell therapy potential
- Arcellx stock maintains buy rating at H.C. Wainwright on launch plans
- arcellx director Kavita Patel sells shares worth $101,040
- Arcellx Announces Its Participation at TD Cowen’s 6th Annual Oncology Innovation Summit and Its Investor Event During EHA2025
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Arcellx Announces New Positive Data for Its iMMagine-1 Study in Patients with Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma
- Sarepta, other biotech stocks tumble as FDA appoints new CBER director
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Abrdn Life Sciences Investors Q4 2024 Commentary (NYSE:HQL)
- Arcellx Impressive Safety Data Leaves Doubts (NASDAQ:ACLX)
- Gilead Ups 2025 Outlook, Eyes Lenacapavir Launch For HIV Prevention - Gilead Sciences (NASDAQ:GILD)
Rango diario
76.09 79.49
Rango anual
47.86 107.37
- Cierres anteriores
- 77.35
- Open
- 77.82
- Bid
- 76.42
- Ask
- 76.72
- Low
- 76.09
- High
- 79.49
- Volumen
- 1.431 K
- Cambio diario
- -1.20%
- Cambio mensual
- 12.38%
- Cambio a 6 meses
- 16.58%
- Cambio anual
- -7.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B