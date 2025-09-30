CotaçõesSeções
ABR-PF
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula

22.80 USD 0.04 (0.18%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ABR-PF para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.80 e o mais alto foi 22.91.

Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ABR-PF hoje?

Hoje Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) está avaliado em 22.80. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 22.76, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PF em tempo real.

As ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula pagam dividendos?

Atualmente Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula está avaliado em 22.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.72% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ABR-PF?

Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) pelo preço atual 22.80. Ordens geralmente são executadas perto de 22.80 ou 23.10, enquanto 19 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ABR-PF?

Investir em Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula envolve considerar a faixa anual 19.90 - 22.98 e o preço atual 22.80. Muitos comparam 2.84% e 9.72% antes de enviar ordens em 22.80 ou 23.10. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) no último ano foi 22.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.90 - 22.98, e a comparação com 22.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?

O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) no ano foi 19.90. A comparação com o preço atual 22.80 e 19.90 - 22.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PF?

No passado Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.76 e 9.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.80 22.91
Faixa anual
19.90 22.98
Fechamento anterior
22.76
Open
22.90
Bid
22.80
Ask
23.10
Low
22.80
High
22.91
Volume
19
Mudança diária
0.18%
Mudança mensal
2.84%
Mudança de 6 meses
9.72%
Mudança anual
9.72%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4