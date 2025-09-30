- Visão do mercado
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
A taxa do ABR-PF para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.80 e o mais alto foi 22.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ABR-PF hoje?
Hoje Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) está avaliado em 22.80. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 22.76, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ABR-PF em tempo real.
As ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula pagam dividendos?
Atualmente Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula está avaliado em 22.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.72% e USD. Monitore os movimentos de ABR-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ABR-PF?
Você pode comprar ações de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) pelo preço atual 22.80. Ordens geralmente são executadas perto de 22.80 ou 23.10, enquanto 19 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ABR-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ABR-PF?
Investir em Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula envolve considerar a faixa anual 19.90 - 22.98 e o preço atual 22.80. Muitos comparam 2.84% e 9.72% antes de enviar ordens em 22.80 ou 23.10. Estude as mudanças diárias de preço de ABR-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O maior preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) no último ano foi 22.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.90 - 22.98, e a comparação com 22.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ARBOR REALTY TRUST INC?
O menor preço de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) no ano foi 19.90. A comparação com o preço atual 22.80 e 19.90 - 22.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ABR-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ABR-PF?
No passado Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.76 e 9.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.76
- Open
- 22.90
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.80
- High
- 22.91
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- 2.84%
- Mudança de 6 meses
- 9.72%
- Mudança anual
- 9.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4