- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
ABR-PFの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり22.80の安値と22.91の高値で取引されました。
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ABR-PF株の現在の価格は？
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株価は本日22.80です。0.18%内で取引され、前日の終値は22.76、取引量は19に達しました。ABR-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は配当を出しますか？
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaの現在の価格は22.80です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.72%やUSDにも注目します。ABR-PFの動きはライブチャートで確認できます。
ABR-PF株を買う方法は？
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaの株は現在22.80で購入可能です。注文は通常22.80または23.10付近で行われ、19や-0.44%が市場の動きを示します。ABR-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
ABR-PF株に投資する方法は？
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaへの投資では、年間の値幅19.90 - 22.98と現在の22.80を考慮します。注文は多くの場合22.80や23.10で行われる前に、2.84%や9.72%と比較されます。ABR-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ARBOR REALTY TRUST INCの株の最高値は？
ARBOR REALTY TRUST INCの過去1年の最高値は22.98でした。19.90 - 22.98内で株価は大きく変動し、22.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ARBOR REALTY TRUST INCの株の最低値は？
ARBOR REALTY TRUST INC(ABR-PF)の年間最安値は19.90でした。現在の22.80や19.90 - 22.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ABR-PFの動きはライブチャートで確認できます。
ABR-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.76、9.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.76
- 始値
- 22.90
- 買値
- 22.80
- 買値
- 23.10
- 安値
- 22.80
- 高値
- 22.91
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.18%
- 1ヶ月の変化
- 2.84%
- 6ヶ月の変化
- 9.72%
- 1年の変化
- 9.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前