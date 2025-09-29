- Panorámica
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
El tipo de cambio de ABR-PF de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.80, mientras que el máximo ha alcanzado 22.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ABR-PF hoy?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) se evalúa hoy en 22.80. El instrumento se negocia dentro de 0.18%; el cierre de ayer ha sido 22.76 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ABR-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula se evalúa actualmente en 22.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.72% y USD. Monitoree los movimientos de ABR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ABR-PF?
Puede comprar acciones de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) al precio actual de 22.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.80 o 23.10, mientras que 17 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ABR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ABR-PF?
Invertir en Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula implica tener en cuenta el rango anual 19.90 - 22.98 y el precio actual 22.80. Muchos comparan 2.84% y 9.72% antes de colocar órdenes en 22.80 o 23.10. Estudie los cambios diarios de precios de ABR-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ARBOR REALTY TRUST INC?
El precio más alto de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) en el último año ha sido 22.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.90 - 22.98, una comparación con 22.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ARBOR REALTY TRUST INC?
El precio más bajo de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) para el año ha sido 19.90. La comparación con los actuales 22.80 y 19.90 - 22.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ABR-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ABR-PF?
En el pasado, Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.76 y 9.72% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.76
- Open
- 22.80
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.80
- High
- 22.91
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 2.84%
- Cambio a 6 meses
- 9.72%
- Cambio anual
- 9.72%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.