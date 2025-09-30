KurseKategorien
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula

22.80 USD 0.04 (0.18%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABR-PF hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.80 bis zu einem Hoch von 22.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ABR-PF heute?

Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) notiert heute bei 22.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.76 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von ABR-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ABR-PF Dividenden?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula wird derzeit mit 22.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich ABR-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) zum aktuellen Kurs von 22.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.80 oder 23.10 platziert, während 17 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ABR-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula müssen die jährliche Spanne 19.90 - 22.98 und der aktuelle Kurs 22.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.84% und 9.72%, bevor sie Orders zu 22.80 oder 23.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) im vergangenen Jahr lag bei 22.98. Innerhalb von 19.90 - 22.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?

Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) im Laufe des Jahres betrug 19.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.80 und der Spanne 19.90 - 22.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ABR-PF statt?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.76 und 9.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.80 22.91
Jahresspanne
19.90 22.98
Vorheriger Schlusskurs
22.76
Eröffnung
22.80
Bid
22.80
Ask
23.10
Tief
22.80
Hoch
22.91
Volumen
17
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
2.84%
6-Monatsänderung
9.72%
Jahresänderung
9.72%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4