- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
Der Wechselkurs von ABR-PF hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.80 bis zu einem Hoch von 22.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ABR-PF heute?
Die Aktie von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) notiert heute bei 22.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.76 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von ABR-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ABR-PF Dividenden?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula wird derzeit mit 22.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ABR-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich ABR-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) zum aktuellen Kurs von 22.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.80 oder 23.10 platziert, während 17 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ABR-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ABR-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula müssen die jährliche Spanne 19.90 - 22.98 und der aktuelle Kurs 22.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.84% und 9.72%, bevor sie Orders zu 22.80 oder 23.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ABR-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der höchste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) im vergangenen Jahr lag bei 22.98. Innerhalb von 19.90 - 22.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ARBOR REALTY TRUST INC?
Der niedrigste Kurs von ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) im Laufe des Jahres betrug 19.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.80 und der Spanne 19.90 - 22.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ABR-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ABR-PF statt?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.76 und 9.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.76
- Eröffnung
- 22.80
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Tief
- 22.80
- Hoch
- 22.91
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 2.84%
- 6-Monatsänderung
- 9.72%
- Jahresänderung
- 9.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4