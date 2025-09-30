- Aperçu
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
Le taux de change de ABR-PF a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.80 et à un maximum de 22.91.
Suivez la dynamique Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ABR-PF aujourd'hui ?
L'action Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula est cotée à 22.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 22.76 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de ABR-PF présente ces mises à jour.
L'action Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula verse-t-elle des dividendes ?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula est actuellement valorisé à 22.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ABR-PF.
Comment acheter des actions ABR-PF ?
Vous pouvez acheter des actions Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula au cours actuel de 22.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.80 ou de 23.10, le 17 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ABR-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ABR-PF ?
Investir dans Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.90 - 22.98 et le prix actuel 22.80. Beaucoup comparent 2.84% et 9.72% avant de passer des ordres à 22.80 ou 23.10. Consultez le graphique du cours de ABR-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ARBOR REALTY TRUST INC ?
Le cours le plus élevé de ARBOR REALTY TRUST INC l'année dernière était 22.98. Au cours de 19.90 - 22.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ARBOR REALTY TRUST INC ?
Le cours le plus bas de ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) sur l'année a été 19.90. Sa comparaison avec 22.80 et 19.90 - 22.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ABR-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ABR-PF a-t-elle été divisée ?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.76 et 9.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.76
- Ouverture
- 22.80
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Plus Bas
- 22.80
- Plus Haut
- 22.91
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 2.84%
- Changement à 6 Mois
- 9.72%
- Changement Annuel
- 9.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4