ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
Il tasso di cambio ABR-PF ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.80 e ad un massimo di 22.91.
Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ABR-PF oggi?
Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula sono prezzate a 22.80. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 22.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula pagano dividendi?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula è attualmente valutato a 22.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PF.
Come acquistare azioni ABR-PF?
Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula al prezzo attuale di 22.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.80 o 23.10, mentre 17 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ABR-PF?
Investire in Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula implica considerare l'intervallo annuale 19.90 - 22.98 e il prezzo attuale 22.80. Molti confrontano 2.84% e 9.72% prima di effettuare ordini su 22.80 o 23.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 22.98. All'interno di 19.90 - 22.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?
Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) nel corso dell'anno è stato 19.90. Confrontandolo con gli attuali 22.80 e 19.90 - 22.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PF?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.76 e 9.72%.
- Chiusura Precedente
- 22.76
- Apertura
- 22.80
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Minimo
- 22.80
- Massimo
- 22.91
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 2.84%
- Variazione Semestrale
- 9.72%
- Variazione Annuale
- 9.72%
