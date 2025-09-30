QuotazioniSezioni
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula

22.80 USD 0.04 (0.18%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABR-PF ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.80 e ad un massimo di 22.91.

Segui le dinamiche di Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ABR-PF oggi?

Oggi le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula sono prezzate a 22.80. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 22.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ABR-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula pagano dividendi?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula è attualmente valutato a 22.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ABR-PF.

Come acquistare azioni ABR-PF?

Puoi acquistare azioni Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula al prezzo attuale di 22.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.80 o 23.10, mentre 17 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ABR-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ABR-PF?

Investire in Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula implica considerare l'intervallo annuale 19.90 - 22.98 e il prezzo attuale 22.80. Molti confrontano 2.84% e 9.72% prima di effettuare ordini su 22.80 o 23.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ABR-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo massimo di ARBOR REALTY TRUST INC nell'ultimo anno è stato 22.98. All'interno di 19.90 - 22.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ARBOR REALTY TRUST INC?

Il prezzo più basso di ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) nel corso dell'anno è stato 19.90. Confrontandolo con gli attuali 22.80 e 19.90 - 22.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ABR-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ABR-PF?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.76 e 9.72%.

Intervallo Giornaliero
22.80 22.91
Intervallo Annuale
19.90 22.98
Chiusura Precedente
22.76
Apertura
22.80
Bid
22.80
Ask
23.10
Minimo
22.80
Massimo
22.91
Volume
17
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
2.84%
Variazione Semestrale
9.72%
Variazione Annuale
9.72%
