ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula

22.85 USD 0.09 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABR-PF за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.80, а максимальная — 22.91.

Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABR-PF сегодня?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) сегодня оценивается на уровне 22.85. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 22.76, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula?

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula в настоящее время оценивается в 22.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.96% и USD. Отслеживайте движения ABR-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции ABR-PF?

Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) по текущей цене 22.85. Ордера обычно размещаются около 22.85 или 23.15, тогда как 15 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABR-PF?

Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula предполагает учет годового диапазона 19.90 - 22.98 и текущей цены 22.85. Многие сравнивают 3.07% и 9.96% перед размещением ордеров на 22.85 или 23.15. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) за последний год составила 22.98. Акции заметно колебались в пределах 19.90 - 22.98, сравнение с 22.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?

Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) за год составила 19.90. Сравнение с текущими 22.85 и 19.90 - 22.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABR-PF?

В прошлом Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.76 и 9.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.80 22.91
Годовой диапазон
19.90 22.98
Предыдущее закрытие
22.76
Open
22.80
Bid
22.85
Ask
23.15
Low
22.80
High
22.91
Объем
15
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
3.07%
6-месячное изменение
9.96%
Годовое изменение
9.96%
