ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula
Курс ABR-PF за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.80, а максимальная — 22.91.
Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABR-PF сегодня?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) сегодня оценивается на уровне 22.85. Инструмент торгуется в пределах 0.40%, вчерашнее закрытие составило 22.76, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABR-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula?
Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula в настоящее время оценивается в 22.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.96% и USD. Отслеживайте движения ABR-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции ABR-PF?
Вы можете купить акции Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula (ABR-PF) по текущей цене 22.85. Ордера обычно размещаются около 22.85 или 23.15, тогда как 15 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABR-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABR-PF?
Инвестирование в Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula предполагает учет годового диапазона 19.90 - 22.98 и текущей цены 22.85. Многие сравнивают 3.07% и 9.96% перед размещением ордеров на 22.85 или 23.15. Изучайте ежедневные изменения цены ABR-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая высокая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) за последний год составила 22.98. Акции заметно колебались в пределах 19.90 - 22.98, сравнение с 22.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARBOR REALTY TRUST INC?
Самая низкая цена ARBOR REALTY TRUST INC (ABR-PF) за год составила 19.90. Сравнение с текущими 22.85 и 19.90 - 22.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABR-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABR-PF?
В прошлом Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.76 и 9.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.76
- Open
- 22.80
- Bid
- 22.85
- Ask
- 23.15
- Low
- 22.80
- High
- 22.91
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 3.07%
- 6-месячное изменение
- 9.96%
- Годовое изменение
- 9.96%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%