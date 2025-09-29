Курс ABR-PF за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.80, а максимальная — 22.91.

Следите за динамикой Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.