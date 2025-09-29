报价部分
货币 / ABR-PF
ABR-PF: Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula

22.80 USD 0.04 (0.18%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ABR-PF汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点22.80和高点22.91进行交易。

关注Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ABR-PF股票今天的价格是多少？

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula股票今天的定价为22.80。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为22.76，交易量达到17。ABR-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula股票是否支付股息？

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula目前的价值为22.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.72%和USD。实时查看图表以跟踪ABR-PF走势。

如何购买ABR-PF股票？

您可以以22.80的当前价格购买Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula股票。订单通常设置在22.80或23.10附近，而17和0.00%显示市场活动。立即关注ABR-PF的实时图表更新。

如何投资ABR-PF股票？

投资Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula需要考虑年度范围19.90 - 22.98和当前价格22.80。许多人在以22.80或23.10下订单之前，会比较2.84%和。实时查看ABR-PF价格图表，了解每日变化。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARBOR REALTY TRUST INC的最高价格是22.98。在19.90 - 22.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula的绩效。

ARBOR REALTY TRUST INC股票的最低价格是多少？

ARBOR REALTY TRUST INC（ABR-PF）的最低价格为19.90。将其与当前的22.80和19.90 - 22.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABR-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABR-PF股票是什么时候拆分的？

Arbor Realty Trust 6.25% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumula历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.76和9.72%中可见。

日范围
22.80 22.91
年范围
19.90 22.98
前一天收盘价
22.76
开盘价
22.80
卖价
22.80
买价
23.10
最低价
22.80
最高价
22.91
交易量
17
日变化
0.18%
月变化
2.84%
6个月变化
9.72%
年变化
9.72%
