GBPHUF: Great Britan Pound vs Hungarian Forint

446.640 HUF 0.796 (0.18%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Forint

A taxa do GBPHUF para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 445.680 HUF para 1 GBP e o máximo foi 446.652 HUF.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs florim húngaro. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPHUF Notícias

Faixa diária
445.680 446.652
Faixa anual
445.680 505.193
Fechamento anterior
447.43 6
Open
445.89 6
Bid
446.64 0
Ask
446.67 0
Low
445.68 0
High
446.65 2
Volume
1.477 K
Mudança diária
-0.18%
Mudança mensal
-2.13%
Mudança de 6 meses
-7.20%
Mudança anual
-6.35%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0