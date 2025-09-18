KurseKategorien
GBPHUF: Great Britan Pound vs Hungarian Forint

447.244 HUF 0.192 (0.04%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Forint

Der Wechselkurs von GBPHUF hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 445.680 HUF und einem Hoch von 449.100 HUF pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Britischem Pfund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
445.680 449.100
Jahresspanne
445.680 505.193
Vorheriger Schlusskurs
447.43 6
Eröffnung
445.89 6
Bid
447.24 4
Ask
447.27 4
Tief
445.68 0
Hoch
449.10 0
Volumen
40.978 K
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
-2.00%
6-Monatsänderung
-7.07%
Jahresänderung
-6.22%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K