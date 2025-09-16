CotizacionesSecciones
Divisas / GBPHUF
GBPHUF: Great Britan Pound vs Hungarian Forint

447.453 HUF 1.551 (0.35%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Forint

El tipo de cambio de GBPHUF de hoy ha cambiado un -0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 446.715 HUF por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 450.668 HUF.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs forinto húngaro. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
446.715 450.668
Rango anual
446.410 505.193
Cierres anteriores
449.00 4
Open
448.43 1
Bid
447.45 3
Ask
447.48 3
Low
446.71 5
High
450.66 8
Volumen
24.175 K
Cambio diario
-0.35%
Cambio mensual
-1.96%
Cambio a 6 meses
-7.03%
Cambio anual
-6.18%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0