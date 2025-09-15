КотировкиРазделы
GBPHUF: Great Britan Pound vs Hungarian Forint

449.835 HUF 2.279 (0.51%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Forint

Курс GBPHUF за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 446.410 HUF за 1 GBP, а максимальная — 449.878 HUF.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Венгерского форинта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
446.410 449.878
Годовой диапазон
446.410 505.193
Предыдущее закрытие
447.55 6
Open
447.45 6
Bid
449.83 5
Ask
449.86 5
Low
446.41 0
High
449.87 8
Объем
17.586 K
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
-1.43%
6-месячное изменение
-6.53%
Годовое изменение
-5.68%
