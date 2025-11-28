Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado" - página 26

Novo comentário
 
Juergen Josef Wonke #Tenho uma pergunta. O que posso fazer se não houver dados disponíveis para o teste? Existe uma maneira de passar no teste mesmo assim? teste em EURUSD,H1 (netting) relatório do testador de estratégia 104 total de negociações teste em XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: sem dados de histórico de 2023.02.01 00:00 a 2023.07.01 00:00 não há operações de negociação

Essa parece ser uma falha no próprio sistema de validação automática, então, acredito que a sugestão abaixo vale também para esse erro [no history data from... to...]:

Este é um erro interno da infraestrutura de validação automática. Não está relacionado ao seu produto. Você não pode fazer nada. Basta esperar um pouco enquanto a MetaQuotes corrige o problema. Se você acha que esperou o suficiente e o problema persiste, entre em contato com o suporte técnico e aguarde mais ;-).

 

Alguém pode me dizer o que isso significa? O que mais preciso fazer para analisar o arquivo compilado?

 
Zhong Wen Liang #Alguém pode me dizer o que isso significa? O que mais preciso fazer para analisar o arquivo compilado?

Tradução automática do conteúdo da imagem anexada para facilitar a análise por usuários de todas as seções do fórum:

Janela do site (título: Nova Versão)

Seção 1 – Arquivo adicional

  • Selecionar arquivo: Nenhum arquivo selecionado

  • Analisar arquivo compilado

  • Extensão de arquivo permitida: .ex4

Seção 2 – Especificar valor de spread recomendado

  • Spread atual

Botões na parte inferior

  • Salvar

  • Cancelar

 
Zhong Wen Liang #Alguém pode me dizer o que isso significa? O que mais preciso fazer para analisar o arquivo compilado?

Acabei de fazer um teste do sistema de validação automática e funcionou normalmente:


Acredito que se trata de algum problema com o seu código... Qual a versão do compilador você utilizou?


 
Por favor, alguém pode me ajudar? Tenho um consultor especialista que quero vender, mas ele falha na "Validação de ativação". O relatório indica que houve falha nas negociações de um símbolo (EURUSD) diferente do símbolo (XAUUSD) para o qual o EA foi projetado exclusivamente.
 
Kiplangat Ngeno Allan #Por favor, alguém pode me ajudar? Tenho um consultor especialista que quero vender, mas ele falha na "Validação de ativação". O relatório indica que houve falha nas negociações de um símbolo (EURUSD) diferente do símbolo (XAUUSD) para o qual o EA foi projetado exclusivamente.

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado"

Fernando Carreiro, 2025.08.24 00:37

Já foi declarado aqui neste tópico e nas regras do mercado que você não tem permissão para limitar seu EA de forma alguma, nem mesmo a um símbolo ou período de tempo específico. Ele deve ser capaz de operar com todo e qualquer símbolo ou período de tempo, mesmo que tenha sido projetado para um ambiente de negociação específico. Seu EA deve ser codificado para se ajustar a diferentes especificações de contrato e condições do corretor, independentemente disso.


1...1920212223242526
Novo comentário