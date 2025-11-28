Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado" - página 26
Essa parece ser uma falha no próprio sistema de validação automática, então, acredito que a sugestão abaixo vale também para esse erro [no history data from... to...]:
Este é um erro interno da infraestrutura de validação automática. Não está relacionado ao seu produto. Você não pode fazer nada. Basta esperar um pouco enquanto a MetaQuotes corrige o problema. Se você acha que esperou o suficiente e o problema persiste, entre em contato com o suporte técnico e aguarde mais ;-).
Alguém pode me dizer o que isso significa? O que mais preciso fazer para analisar o arquivo compilado?
Acabei de fazer um teste do sistema de validação automática e funcionou normalmente:
Acredito que se trata de algum problema com o seu código... Qual a versão do compilador você utilizou?
Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado"
Fernando Carreiro, 2025.08.24 00:37
Já foi declarado aqui neste tópico e nas regras do mercado que você não tem permissão para limitar seu EA de forma alguma, nem mesmo a um símbolo ou período de tempo específico. Ele deve ser capaz de operar com todo e qualquer símbolo ou período de tempo, mesmo que tenha sido projetado para um ambiente de negociação específico. Seu EA deve ser codificado para se ajustar a diferentes especificações de contrato e condições do corretor, independentemente disso.