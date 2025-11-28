Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado" - página 25
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Honestamente, não é uma opção ruim.
Você está sugerindo o fechamento forçado de uma posição se um stop-out estiver próximo?
Você está sugerindo o fechamento forçado de uma posição se um stop out estiver próximo?
Não sei, experimente.
Eu não preciso...
Olá, publiquei uma nova estratégia somente para ouro, mas durante o autoteste do sistema ele usa EURUSD e apresenta um relatório de erro, o que faz com que meu EA falhe. A mensagem de erro é a seguinte:
test on EURUSD,H1 (netting) tester stopped because OnInit returns non-zero code 1 disconnected there are no trading operations
Além disso, no meu EA, se o usuário usar um produto que não seja xauusd ou ouro, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Essa é a distância mínima do preço em que um stop não pode ser colocado.
Se >=, então atingimos o último ponto dessa distância.
Ola criei o meu robo e quando tento subir ele da um erro na validação de um par de moedas que eu nao desenvolvi ele para realizar operações que é o XAUUSD, como que eu retiro isso do teste?
Segue erro:
test on EURUSD,H1 (netting) strategy tester report 77 total trades test on XAUUSD,D1 (netting) disconnected there are no trading operations
Já foi declarado aqui neste tópico e nas regras do mercado que você não tem permissão para limitar seu EA de forma alguma, nem mesmo a um símbolo ou período de tempo específico. Ele deve ser capaz de operar com todo e qualquer símbolo ou período de tempo, mesmo que tenha sido projetado para um ambiente de negociação específico. Seu EA deve ser codificado para se ajustar a diferentes especificações de contrato e condições do corretor, independentemente disso.
Alguém me ajuda para corrigir esse erro
Altere as mensagens (logs) para o idioma inglês: https://www.mql5.com/pt/articles/385
Descrição, todas as mensagens e nomes dos parâmetros de entrada do programa MQL5 devem estar em inglês. [ . . . ]
O que posso fazer se não houver dados disponíveis para o teste?
Existe uma maneira de passar no teste mesmo assim?
teste em EURUSD,H1 (netting) relatório do testador de estratégia 104 total de negociações teste em XAUUSD,D1 (netting) XAUUSD: sem dados de histórico de 2023.02.01 00:00 a 2023.07.01 00:00 não há operações de negociação