Discussão do artigo "Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado" - página 23
teste em EURUSD,H1 (netting) 2022.02.01 09:36:20 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12832 tp: 1.12078 [Preço inválido] 2022.02.01 09:37:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Preço inválido] 2022.02.01 09:37:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Preço inválido] 2022.02.01 09:38:00 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12837 tp: 1.12081 [Preço inválido] 2022.02.01 09:38:20 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12836 tp: 1.12080 [Preço inválido] 2022.02.01 09:41:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Preço inválido] 2022.02.01 09:41:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Preço inválido] 2022.02.01 09:42:00 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Preço inválido] 2022.02.01 09:44:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12850 tp: 1.12060 [Preço inválido] 2022.02.01 09:44:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12847 tp: 1.12057 [Preço inválido] 2022.02.01 09:45:00 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.12848 tp: 1.12058 [Preço inválido] 2022.02.01 17:43:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13007 tp: 1.11921 [Preço inválido] 2022.02.01 17:44:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Preço inválido] 2022.02.01 17:44:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13014 tp: 1.11928 [Preço inválido] 2022.02.01 17:45:00 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13016 tp: 1.11930 [Preço inválido] 2022.02.01 17:45:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Preço inválido] 2022.02.01 17:45:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Preço inválido] 2022.02.01 17:46:00 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13005 tp: 1.11913 [Preço inválido] 2022.02.01 17:46:20 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13000 tp: 1.11908 [Preço inválido] 2022.02.01 17:59:40 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13003 tp: 1.11911 [Preço inválido] 2022.02.01 17:59:59 falha na venda instantânea de 1 EURUSD a 0.00000 sl: 1.13020 tp: 1.11928 [Preço inválido] não há operações de negociaçãoNão é possível que o robô de negociação não consiga abrir uma negociação, pois eu pessoalmente uso esse robô e aqui está ele!!!!
Por favor, ajude-me, pois não entendo o que faz com que minha validação apareça assim. Se eu entender o problema, saberei onde corrigir meu código. Obrigado pela ajuda
Olá, você precisa verificar as posições para Margin Stop Out e fechar as posições antes de Stop Out.
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
Muito obrigado, senhor, vou tentar corrigir agora.
Eu realmente preciso de ajuda - estou preso aqui com um erro de "nenhuma operação de negociação". Gostaria de receber qualquer conselho ou ajuda sobre como corrigir meu código para que eu possa resolver esse problema. Tentei vários atalhos, mas não importa o que eu faça, continuo encontrando esse erro.
Olá, estou tentando carregar um EA, mas sempre recebo o mesmo erro
Executo o mesmo teste localmente, mas não recebo nenhum erro. O que pode estar acontecendo para causar esses erros?
Ok, já resolvi o problema, tive que verificar os níveis de stop em relação ao preço.
Olá, eu novamente.
Só me resta um erro, mas não consigo encontrar a solução para ele.
Estou sempre verificando a margem que tenho antes de fazer qualquer compra ou venda com esse método:
obtive um erro no processo de validação que não consegui encontrar quando voltei a testar o mqlf5 naquela data e não houve erro em meu terminal