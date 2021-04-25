É possível deixar um expert advisor DEMO rodando na conta em tempo real, acompanhando as mudanças de spread e tudo mais ?
Gostaria de saber se é possível configurar um expert advisor DEMO pra ficar rodando em tempo na conta pra ver se ele se comporta de forma semelhante ao teste. Porque no teste é como se todos os trades fossem com spread fixo e todo mundo sabe que ele varia, e se ele varia, logo os resultados serão diferentes.
Se alguém souber como faz isso, me tira essa dúvida aí, por favor!
Olá LCOFOREX,
Isso é perfeitamente possível de ser feito. O único problema, no caso, é que você só conseguirá "importar" os dados do dia atual no dia seguinte. Logo, ao rodar um EA em conta demo hoje, você só conseguirá fazer o backtest no dia de amanhã, uma vez que o MT5 não faz backtests com dados do dia corrente.
Abraços,
Malacarne
Eu acho que as diferenças de spread é nada perto das diferenças que ocorrem quando se aplica um EA em tempo real.
Eu fui aperfeiçoando um EA até ele faturar mais de 12 MILHÕES em seis meses de operação, começando com apenas mil dollares.
Tudo isso dentro de testes off line, é claro .
Mas quando coloquei esse maravilhoso EA para rodar em uma conta, ele perdeu os mil dollares em minutos...
E repetiu a façanha por muitos testes
E no dia seguinte, rodei o EA em teste off line nas mesmas horas e o EA ficou maravilhoso novamente.
Conselho: Não use EA !!!!! oU PELO MENOS, NÃO CONFIE NO "EXTRATEGY TEST"
Olá Sergio Gelli,
Discordo do seu "conselho" de não usar EA's... concordo que o Strategy Tester tem várias limitações, entretanto, ele é um excelente laboratório inicial para testes. No caso de estratégias que envolvem ticks ou que são altamente sensíveis a spread ou condições específicas do mercado, você precisa mesmo de um período de incubação, para verificar se a sua estratégia realmente é boa.
Para isso existem as contas DEMO. Antes de usar o EA em conta real, você deveria primeira usar o Strategy Tester, para depois incubar a estratégia numa conta DEMO, e apenas depois dessas duas etapas, levar o robô para conta real.
Entretanto, essas duas etapas são pouco utilizadas, com a maioria das pessoas levando o EA direto para conta real. O resultado disso não tem como ser bom!
Abraços,
Malacarne
Sergio, primeiramente muito obrigado pela resposta. Um robô DEMO da MQL community pode rodar na conta DEMO em tempo real com todas as características reais do mercado ? Quando você falou incubar o robô na conta demo, foi isso que você quis dizer ?
Acredito que em uma conta demo não existe um fator crucial que é a concorrencia de mercado.
Imagine que você e mais muitas pessoas estão enviando ordens. Qual ordem será executada primeiro?
Isso é semelhante à uma feira onde um produto excelente e disputadíssimo está sendo vendido por baratinho. Então existe um grau de dificulde para ser atendido pelo operador e na conta demo não tem esse operador e a ordem é executada rapidinho.
Em tempo: Quem falou em incubar fo o Sr Rodrigo. Vamos ver a posição dele que é o pai da criança :)
Senhores, a incubação de um robô é uma prática extremamente comum e altamente recomendada quando se trata de Expert Advisors.
Com relação à conta demo, a mesma utiliza, dependendo da corretora, exatamente a mesma base de dados que uma conta real. Logo, os mesmo sinais gerados em conta real serão também gerados em conta demo, independente do fato que o envio de sua ordem possa causar uma micro-interferência pontual e momentânea no mercado. Se você for um hedge fund com milhões para serem investidos, você pode até causar algum tipo de interferência no mercado. Mas não acredito que seja o caso aqui.
Logo, de todas as situações possíveis para se testar um EA, a melhor de todas é, sem sombra de dúvidas, a incubação. Ainda mais sabendo que no backtest existem diversas limitações da própria ferramenta, já amplamente discutidas aqui no site MQL5.com. Basta procurar com mais calma que vocês irão encontrar todas essas discussões anteriores.
Abraços,
Malacarne
Olá, boa noite.
Sei que a mensagem é antiga mais achei interessante e também desejo fazer isso. Só não achei nada como "incubar". Quando você diz conta demo direto da Corretora é tipo essas 5 contas Demo na figura abaixo que a corretora disponibiliza?
Se sim como fazer para rodar no mercado em tempo real com uma dessas contas?
Obrigado,
