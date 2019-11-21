Back Test
Boa tarde a todos,
Tenho um cliente que está fazendo Back test de um robô que fiz pra ele. Ele está dizendo que um mesma configuração para um determinado intervalo de data está apresentando valores diferentes. É possível isso no back test do Meta Trader?
Ele disse que fez um teste em um determinado dia e estava dando um resultado X, porém, quando foi fazer o mesmo teste em outro momento, utilizando o mesmo intervalo de data e mesmo configuração, o sistema apresentou resultados diferentes. Por favor, alguém que entendo desse assunto poderia me ajudar a entender o que aconteceu?
Ele está usando o MESMO MT? Da mesma corretora?
Ele está usando Random Delays?
;)
Ele está usando o MESMO MT? Da mesma corretora?
Ele está usando Random Delays?
;)
Não sei. O que seria isso?
Entendi. Vou verificar. O Ideal seria "Zero Lantency, ideal execution"?
Essa é a configuração que ele está utilizando.
Na verdadeo Backtest do MT5 é bem irreal. Não sei qual é o seu acordo com o CLiente, mas na Conta Real e dependendo do ativo ele vai sofrear as consequencias normais do mercado como Spread natural do Book e sem contar que o Backtest NÃO conta fila no book da sua ordem...
Backtest em MT5 é apenas para validar preliminarmente uma estratégia. Tentar adivinhar o Futuro de uma estratégia com Backtest de Metatrader é perda de tempo...
Não sei. O que seria isso?
Boa tarde a todos,
Tenho um cliente que está fazendo Back test de um robô que fiz pra ele. Ele está dizendo que um mesma configuração para um determinado intervalo de data está apresentando valores diferentes. É possível isso no back test do Meta Trader?
Ele disse que fez um teste em um determinado dia e estava dando um resultado X, porém, quando foi fazer o mesmo teste em outro momento, utilizando o mesmo intervalo de data e mesmo configuração, o sistema apresentou resultados diferentes. Por favor, alguém que entendo desse assunto poderia me ajudar a entender o que aconteceu?
Boa tarde a todos,
Tenho um cliente que está fazendo Back test de um robô que fiz pra ele. Ele está dizendo que um mesma configuração para um determinado intervalo de data está apresentando valores diferentes. É possível isso no back test do Meta Trader?
Ele disse que fez um teste em um determinado dia e estava dando um resultado X, porém, quando foi fazer o mesmo teste em outro momento, utilizando o mesmo intervalo de data e mesmo configuração, o sistema apresentou resultados diferentes. Por favor, alguém que entendo desse assunto poderia me ajudar a entender o que aconteceu?
Backtest eh realizado por meta-heurística e tem por trás, dentre outras coisas, analise combinatória. Mesmo que os parâmetros fossem mantidos, os resultados poderiam ser diferentes (na verdade, ate se espera que sejam).
Olá,
Backtest principalmente para Bolsa, não pode ser levado em consideração, as condições tem muitas variações conforme indicado pelas pessoas acima. Se for para usar em Forex, pode ter um resultado um pouco mais parecido com a 'realidade' mas ainda assim existem varias variações. Apenas utilize para fazer testes se sua estrategia está funcional.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa tarde a todos,
Tenho um cliente que está fazendo Back test de um robô que fiz pra ele. Ele está dizendo que um mesma configuração para um determinado intervalo de data está apresentando valores diferentes. É possível isso no back test do Meta Trader?
Ele disse que fez um teste em um determinado dia e estava dando um resultado X, porém, quando foi fazer o mesmo teste em outro momento, utilizando o mesmo intervalo de data e mesmo configuração, o sistema apresentou resultados diferentes. Por favor, alguém que entendo desse assunto poderia me ajudar a entender o que aconteceu?