Ordem executada com erro no volume
Fiz um Expert Advisor MQL5 para trabalhar com um volume de valor 1
Para isso, carreguei uma variável global:
input double Lot=1; // Lots to Trade
E na seção OnTick() preparo a ordem com a sequinte instrução:
mrequest.volume = Lot; // number of lots to trade
Em uma das operações a ordem foi executada com volume=2
Isso pode acontecer ?
Que devo fazer para evitar esse erro?
Antecipadamente agradeço.
Olá Sergio Gelli,
Acredito que haja algum pequeno problema no seu código... Se na requisição consta o valor da variável global, então o mesmo certamente será respeitado.
Tem certeza que não existem duas variáveis / dois setups onde são enviadas as ordens em seu código, e, em um desses setups o volume informado é eventualmente 2 ou Lote*2?
Seria interessante revisar seu código, pois acredito que possa ser um pequeno erro no mesmo.
Abraços,
Malacarne
Examinei cuidadosamente e não encontrei nada que pudesse provocar essa troca de valor. Inclusive, mantive o expert funcionando e o valor "2" não apareceu novamente.
Isso é uma temeridade, né? Estamos lidando com dinheiro....Imaginou as consequências?
Olá Sergio Gelli,
Nesse caso pode ser um problema de duplicidade de ordens.
É um problema mais comum do que se imagina, ainda mais junto a novos usuários do MT5.
Nesse caso, se já ocorreu uma vez, e caso seja esse o motivo do erro, seria altamente recomendável revisar todo o código para que isso não voltasse a ocorrer.
Abraços,
Malacarne
Examinei cuidadosamente e não encontrei nada que pudesse provocar essa troca de valor. Inclusive, mantive o expert funcionando e o valor "2" não apareceu novamente.
Isso é uma temeridade, né? Estamos lidando com dinheiro....Imaginou as consequências?
Está com aquele "jeitão" de duplicidade mesmo.
Por favor, dá uma olhada e ve se confirma que é duplicidade.
Topei com um erro parecido:
Criei um expert simples com base no wizard+sinal de bollinger (disponível aqui).
E após uma entrada perfeita, ele manda uma ordem inversa com o dobro do volume.
Aparentemente, apesar de implementar apenas as funções OpenLongCondition() e Short(), o sistema do expert manda a ordem para reverter quando aparece
sinal contrário (daí o tal volume "errado", porque dobra para reverter com o mesmo lote fixo). Resolvi com uma função para ele "pular" N
barras seguintes, embora não seja o ideal.
Olá,
tente executar numa conta modo Netting.
Oi!
Obrigado pela atenção. Minha conta demo é netting, acho que esse comportamento é do Wizard mesmo.
Deve ter um jeito de informar para não reverter, mas apenas fechar a posição quando aparece sinal contrário.
Ah sim agora entendi, ajuste o fonte gerado pelo WIZARD para não reverter a posição, somente fechar.
Então, esse é o problema :)
O fonte gerado pelo wizard deixa tudo encapsulado nos métodos da classe (ExtExpert.OnTick(), .OnTrade(), etc) e acho que não dá pra mexer sem zoar as bibliotecas base.
Ao invés de usar direto o LongCondition, pelo jeito tenho que fazer a verificação de posição aberta pelo CheckOpenLong
Vou fazer umas experiências com o módulo de sinais e depois posto aqui o resultado ;)
