Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 4
Pode dizer-me como instalar o MT5 a partir da rede da empresa (via proxy)?
Retiro a minha própria pergunta, o instalador de alguma forma detectou o proxy e instalou-o sozinho, aparentemente tirando configurações do Internet Explorer
Acabei de instalar tudo de raiz (desinstalei a versão antiga, executei o instalador web, que roubou uma nova instalação e a geriu), mas mesmo assim nada funciona.
Vou a Ferramentas / Definições, defino access.metatrader5.com:443 no campo Servidor, e tento configurar o proxy (defino os mesmos parâmetros que na execução 4).
Aqui é onde ocorre o "engate": aparentemente, para testar o proxy, o terminal tenta ligar-se ao servidor padrão (que é o que tem a porta fechada 1950). Não é feita qualquer ligação e depois recebo a mensagem "Teste de Proxy falhou". Nenhuma ligação foi feita e o novo servidor access.metatrader5.com:443 não está guardado(?!) e não posso seleccioná-lo na lista de servidores (mesmo depois de reiniciar o terminal) - não está lá.
A propósito, apesar do facto de não ter ligação a nenhum servidor (nenhum digitalizado) processa a abertura de conta demo, a barra de progresso chega ao limite certo e (obviamente indo mais longe) continua pendurada. provavelmente não vale a pena sequer tentar abrir/criar contas se ninguém vive no servidor.
Mas a definição do endereço do servidor seria muito apropriada na forma de abertura de uma conta de demonstração.
O mesmo problema.
O MT5 Build 319 relata que o teste de proxy falhou.
O MT4 funciona através de um proxy sem qualquer problema
Servidor Proxy Eserv 4.24913
Como funcionam os agentes Cloud através de um proxy?
Gera um erro
A autorização daMQL5 Cloud Network falhou (não pode enviar pedido [12029])
O próprio terminal funciona.
Os agentes de nuvens estão a tentar ligar-se através de um proxy nas definições do Internet Explorer sem autorização.
Está a usar autorização de procuração ou não há nenhuma procuração prescrita no Internet Explorer?
O terminal e os agentes foram actualizados para construir 527. Os agentes na nuvem não estão autorizados.
Definições
Não compreendo porque é que o problema identificado pelo iniciador de temas existe há tanto tempo, "mas ainda lá está...".
Tentei instalar o MT5 através de um proxy, ele instalou mas não quer funcionar, o teste de proxy não passa, embora o MT4 funcione sem problemas
Situação semelhante: o MT5 funciona num computador de secretária sem qualquer problema, mas num portátil não há ligação ao servidor MetaQuotes-Demo. Não encontrei nenhuma solução em lado nenhum. Ajuda descarregada sem qualquer problema por alguma razão.