Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 6
este insecto está do meu lado ou apareceu depois da nova construção?
reproduzido a pedido do fórum mql4.com
MT4 e MT5 não instalarão em Win7 de todohttps://www.mql5.com/ru/forum/142529
A instalação só chega ao ponto de seleccionar o melhor ponto de acesso. É aqui que pára. Simplesmente não faz qualquer sentido. As versões antigas funcionavam muito melhor.
Alterar tudo de volta.
Obrigado pela resposta. Sim, tenho a mesma história que a descrita no link. Vou esperar que seja encontrada uma solução. Por favor, avisem-me.
Tentou instalar o MT5 novamente utilizando o instalador web, agora pára a meio do processo de descarga:
talvez o meu lado do problema - vou verificar mais tarde, mas é muito inconveniente que quando se carrega no botão "Cancelar", apenas a saída esteja disponível,
disponibilizar o botão voltar - cansativo para reentrar senhas e proxies
Viva, funcionou! (c) constrói 742 tudo ok, funciona tanto como instalador web como terminal a partir de proxy
MetaQuotes melhor apoio ao utilizador, obrigado!!!
Olá a todos!
Ainda não estou a conseguir pô-lo a funcionar. Acabou de descarregar a última versão do terminal a partir do sítio MT5, tendo previamente eliminado todas as cópias antigas. Ao instalar especifico proxy:80 sem nome de utilizador e password e tudo passa, mas quando tento ligar-me ao servidor de negociação o proxy nem sequer consegue testar. Isto é, clico em proxy -> Test e nada acontece (nenhum resultado) - apenas ouço o som feito pelo Windows 7 quando tento clicar antes de preencher completamente o formulário. A mesma canção se eu especificar o meu nome de utilizador corporativo e palavra-passe em definições de proxy.
Ajude-me a compreender isto, por favor!
Estou a anexar screenshots. Aqui está a configuração do terminal sob procuração:
Aqui está uma tentativa de testar o proxy (o botão de teste NÃO é premido):
E aqui estão as mesmas definições no MT4 - tudo funciona bem:
Esperança pela sua ajuda!
Cumprimentos,
Programador
Pediu a um companheiro para abrir uma conta demo para mim na Alpari, introduziu as suas definições de servidor e login e palavra-passe, tudo na mesma!
Alguém me pode dizer porque é que o botão "Test" nas definições de proxy não funciona para mim?
Espero ouvir de si!
Cumprimentos,
Programador
Tente usar o IP em vez do nome.
Saudações!
Obrigado pela resposta rápida. Já o experimentei - não funciona. O botão de teste ainda não clica, apenas um som de "ding" do Windows pode ser ouvido.
Aqui está uma fotografia de pele:
Que mais poderia ser o problema!
Com todo o respeito,
Programador
ъ
Os seus IP:Port settings estão correctos? Tem proxy na porta 80 (como em capturas de ecrã anteriores) ou em 443?
Comecemos desde o início.
Que tipo de SO? A UAC está activada? Quais são as suas definições de firewall, já tentou desligar a firewall? Existe algum software antivírus, já tentou desactivá-lo? Existe alguma filtragem do tráfego IP?
Aqui estão as definições ao carregar o terimanal a instalar:
Como se pode ver, tudo funciona:
E aqui estão as mesmas definições quando se estabelece um proxy.
O botão "Test" NÃO é premido - ou seja, não é a configuração do endereço proxy/firewall/IP - é apenas que o botão não é premido.
(ver o meu próximo post para mais detalhes)