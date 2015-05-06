Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 6

IgorM:

este insecto está do meu lado ou apareceu depois da nova construção?

Já a classificar.
 

reproduzido a pedido do fórum mql4.com

MT4 e MT5 não instalarão em Win7 de todohttps://www.mql5.com/ru/forum/142529

vertualfx:

A instalação só chega ao ponto de seleccionar o melhor ponto de acesso. É aqui que pára. Simplesmente não faz qualquer sentido. As versões antigas funcionavam muito melhor.

Alterar tudo de volta.

vertualfx:
Obrigado pela resposta. Sim, tenho a mesma história que a descrita no link. Vou esperar que seja encontrada uma solução. Por favor, avisem-me.
Tentou instalar o MT5 novamente utilizando o instalador web, agora pára a meio do processo de descarga:

talvez o meu lado do problema - vou verificar mais tarde, mas é muito inconveniente que quando se carrega no botão "Cancelar", apenas a saída esteja disponível,
disponibilizar o botão voltar - cansativo para reentrar senhas e proxies

Viva, funcionou! (c) constrói 742 tudo ok, funciona tanto como instalador web como terminal a partir de proxy


MetaQuotes melhor apoio ao utilizador, obrigado!!!

 
IgorM:

Viva, funcionou! (c) constrói 742 tudo ok, funciona tanto no web-installer como no terminal a partir de proxy


Olá a todos!

Ainda não estou a conseguir pô-lo a funcionar. Acabou de descarregar a última versão do terminal a partir do sítio MT5, tendo previamente eliminado todas as cópias antigas. Ao instalar especifico proxy:80 sem nome de utilizador e password e tudo passa, mas quando tento ligar-me ao servidor de negociação o proxy nem sequer consegue testar. Isto é, clico em proxy -> Test e nada acontece (nenhum resultado) - apenas ouço o som feito pelo Windows 7 quando tento clicar antes de preencher completamente o formulário. A mesma canção se eu especificar o meu nome de utilizador corporativo e palavra-passe em definições de proxy.

Ajude-me a compreender isto, por favor!

Estou a anexar screenshots. Aqui está a configuração do terminal sob procuração:



Aqui está uma tentativa de testar o proxy (o botão de teste NÃO é premido):



E aqui estão as mesmas definições no MT4 - tudo funciona bem:


Esperança pela sua ajuda!

Cumprimentos,

Programador

 

Pediu a um companheiro para abrir uma conta demo para mim na Alpari, introduziu as suas definições de servidor e login e palavra-passe, tudo na mesma!

Alguém me pode dizer porque é que o botão "Test" nas definições de proxy não funciona para mim?

 
Programmer:


Espero ouvir de si!

Cumprimentos,

Programador

Tente especificar um IP em vez de um nome.
 
alexvd:
Tente usar o IP em vez do nome.


Saudações!

Obrigado pela resposta rápida. Já o experimentei - não funciona. O botão de teste ainda não clica, apenas um som de "ding" do Windows pode ser ouvido.

Aqui está uma fotografia de pele:

ъ



Que mais poderia ser o problema!

Com todo o respeito,

Programador

 
Programmer:


Saudações!

Obrigado pela resposta rápida. Já o experimentei - não funciona. O botão de teste ainda não clica, apenas um som de "ding" do Windows pode ser ouvido.

Aqui está uma fotografia de pele:

ъ



Que mais poderia ser o problema!

Cumprimentos,

Programador


Os seus IP:Port settings estão correctos? Tem proxy na porta 80 (como em capturas de ecrã anteriores) ou em 443?

Comecemos desde o início.

Que tipo de SO? A UAC está activada? Quais são as suas definições de firewall, já tentou desligar a firewall? Existe algum software antivírus, já tentou desactivá-lo? Existe alguma filtragem do tráfego IP?

 

Aqui estão as definições ao carregar o terimanal a instalar:



Como se pode ver, tudo funciona:


 

E aqui estão as mesmas definições quando se estabelece um proxy.

O botão "Test" NÃO é premido - ou seja, não é a configuração do endereço proxy/firewall/IP - é apenas que o botão não é premido.

(ver o meu próximo post para mais detalhes)



