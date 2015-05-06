Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 3

Novo comentário
 

O mesmo problema. Os 4 funcionam bem.

Funciona bem em MT4

No MT5 - problemas:

A propósito, quando houve algumas das primeiras construções, tudo funcionou bem (quando a instalação podia ser descarregada na sua totalidade (~7Mb ao que parece), quando o carregador da web apareceu houve problemas....

Algum conselho sobre o que fazer?

 
vpost:

O mesmo problema.

A propósito, quando houve algumas das primeiras construções, tudo funcionou bem (quando a instalação podia ser descarregada na totalidade (~7Mb ao que parece), quando o carregador da web apareceu houve problemas....

Algum conselho sobre o que fazer?

Perdoe a confusão....(mt5setup.exe - 15.33Mb - a partir de 13.10.2009) - absolutamente a mesma história, ou seja, estou a tentar instalá-lo agora.... pede proxy.... então - "Proxy test failed"

 
abriu uma conta noutro terminal P5, normalmente a funcionar, mas quando tentei entrar nesta conta existente (a partir de um proxy) com um servidor explícito com porta 443 mt5backup.metaquotes.net:443 o login também falhou :(
 

ler...

Alexander  2010.06.28 19:01
 MetaTrader 5 Client Terminal build 290
  1. Terminal: autenticação NTLM fixa quando se trabalha através de servidor proxy.

Fiquei contente, experimentei-o. Não funcionou :(

Ao descarregar o instalador, foi pedido proxy, definir parâmetros - o teste foi bem sucedido, o instalador foi descarregado e instalado.

Após a instalação, as definições proxy introduzidas durante a instalação não foram guardadas (não foram transmitidas para o terminal?) - teve de introduzir novamente as definições.
O teste de proxy no terminal não funcionou em nenhuma variante, mesmo ao especificar um servidor com a porta 443 aberta

Mesmo com a porta 443 o servidor não é pingado

 
ForexTools:

Eu li...

ficou entusiasmado, experimentou, não funcionou :(

Ao carregar o instalador proxy foi-me pedido, defini os parâmetros - o teste foi bem sucedido, o instalador foi descarregado e instalado.

Após a instalação, os parâmetros proxy introduzidos durante a instalação não foram guardados (não foram transmitidos ao terminal?) - tive de os introduzir novamente.
O teste de proxy no terminal não foi aprovado em nenhuma variante mesmo quando se especificou um servidor com a porta 443 aberta


1. Após a instalação do Terminal, este foi actualizado sem proxy para construir 290? O instalador está actualmente a descarregar e a implementar a construção 286, não a 290.

2. Se clicar mais e esperar, a conta também não abre (isto é, se tiver a construção 290)?

3. Tem em mãos o terminal MetaTrader 4? Será que a procuração funciona bem nele?

Obrigado!

 
gwend:

1. Depois de instalar o terminal, tem-no actualizado sem procuração para construir 290? O instalador está actualmente a descarregar e a implementar a construção 286, não a 290.

286 está instalado.

mas isto é muito triste - diz que se pode descarregar os 290 construir e instalar os 286 ;)

[Excluído]  
ForexTools:

286 está instalado.

mas é um pouco triste - diz que se pode descarregar a construção 290 e instala a 286 ;)

Estranho, a minha actualização de 286 para 290 estava bem (embora em terminal nativo), para todos os outros CDs mudei o EXE e o DLL manualmente...
[Excluído]  

vpost:

No MT5 - problemas:

A propósito, quando houve algumas das primeiras construções, tudo funcionou bem (quando a instalação podia ser descarregada na sua totalidade (~7Mb ao que parece), quando o carregador da web apareceu houve problemas....

Algum conselho sobre o que fazer?


acabou de o experimentar em 290, (servidor nativo), o protocolo http está correcto. Tudo parece estar bem...


Fez o seguinte:

1. lista de procuradores aberta - Lista de procuradores frescos.

2. Cópia do primeiro endereço disponível - 74.213.166.67:80 (como deve ser um servidor canadiano anónimo localizado em Toronto).

3. Inseriu-o em diálogo de definição e teste proxy em terminal.

4. Especificou que o protocolo será HTTP.

5. Login e palavras-passe introduzidos a partir do tecto

6. Fez o teste.


O teste foi aprovado (o terminal diz que passou no teste dos procuradores com êxito)

Bom teste para proxy em MT5

PS

Se eu remover o login e passar, então o teste falhará de qualquer maneira...

As variantes de tomadas (SOCKS4/SOCKS5) não tentadas, mas acho que também devem funcionar se o servidor estiver correcto e o nome de utilizador e o passe estiverem preenchidos...


Boa sorte...

[Excluído]  

Experimentei outros procuradores da lista, já com dados reais de autorização.

Funciona apenas uma vez, não sei o que isso tem a ver...

 
gwend:

3. Tem em mãos um terminal MetaTrader 4? A procuração funciona bem nela?

desculpe, esqueci-me de responder.

O Quaternário funciona como deveria - sem problemas com procurações ou actualizações (já escrevi que o problema está muito provavelmente na mudança da porta aberta 443 no Quaternário para a fechada 1950 no Quaternário).

1234567
Novo comentário