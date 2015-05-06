Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 3
O mesmo problema. Os 4 funcionam bem.
No MT5 - problemas:
A propósito, quando houve algumas das primeiras construções, tudo funcionou bem (quando a instalação podia ser descarregada na sua totalidade (~7Mb ao que parece), quando o carregador da web apareceu houve problemas....
Algum conselho sobre o que fazer?
Perdoe a confusão....(mt5setup.exe - 15.33Mb - a partir de 13.10.2009) - absolutamente a mesma história, ou seja, estou a tentar instalá-lo agora.... pede proxy.... então - "Proxy test failed"
ler...
MetaTrader 5 Client Terminal build 290
Fiquei contente, experimentei-o. Não funcionou :(
Ao descarregar o instalador, foi pedido proxy, definir parâmetros - o teste foi bem sucedido, o instalador foi descarregado e instalado.
Após a instalação, as definições proxy introduzidas durante a instalação não foram guardadas (não foram transmitidas para o terminal?) - teve de introduzir novamente as definições.
O teste de proxy no terminal não funcionou em nenhuma variante, mesmo ao especificar um servidor com a porta 443 aberta
1. Após a instalação do Terminal, este foi actualizado sem proxy para construir 290? O instalador está actualmente a descarregar e a implementar a construção 286, não a 290.
2. Se clicar mais e esperar, a conta também não abre (isto é, se tiver a construção 290)?
3. Tem em mãos o terminal MetaTrader 4? Será que a procuração funciona bem nele?
Obrigado!
286 está instalado.
vpost:
acabou de o experimentar em 290, (servidor nativo), o protocolo http está correcto. Tudo parece estar bem...
Fez o seguinte:
1. lista de procuradores aberta - Lista de procuradores frescos.
2. Cópia do primeiro endereço disponível - 74.213.166.67:80 (como deve ser um servidor canadiano anónimo localizado em Toronto).
3. Inseriu-o em diálogo de definição e teste proxy em terminal.
4. Especificou que o protocolo será HTTP.
5. Login e palavras-passe introduzidos a partir do tecto
6. Fez o teste.
O teste foi aprovado (o terminal diz que passou no teste dos procuradores com êxito)
PS
Se eu remover o login e passar, então o teste falhará de qualquer maneira...
As variantes de tomadas (SOCKS4/SOCKS5) não tentadas, mas acho que também devem funcionar se o servidor estiver correcto e o nome de utilizador e o passe estiverem preenchidos...
Boa sorte...
Experimentei outros procuradores da lista, já com dados reais de autorização.
Funciona apenas uma vez, não sei o que isso tem a ver...
3. Tem em mãos um terminal MetaTrader 4? A procuração funciona bem nela?
desculpe, esqueci-me de responder.
O Quaternário funciona como deveria - sem problemas com procurações ou actualizações (já escrevi que o problema está muito provavelmente na mudança da porta aberta 443 no Quaternário para a fechada 1950 no Quaternário).