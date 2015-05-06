Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 5

Novo comentário
 
Definiu correctamente o proxy nas definições do terminal?
 
Renat: Definiu correctamente o proxy nas definições do terminal?
O mesmo que no MT4, mas repito - o MT4 funciona sem problemas, e o MT5 nem sequer passa no teste de proxy, a propósito - o instalador web descarregou e instalou o terminal sem problemas
 
Traga os registos do terminal, por favor.

Se o problema não puder ser resolvido aqui, por favor contacte o Service Desk e nós trataremos do assunto.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Renat:
Traga os registos do terminal, por favor.

Se o problema não puder ser resolvido aqui, por favor contacte o Service Desk e nós trataremos do assunto.
OK, vou tentar afixar os registos num futuro próximo
 
escreveu ao servicedesk: #504573 | 2012.09.24 10:43
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
dois meses após o contacto com o Servicedesk, aparentemente não até "procuradores corporativos"...
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

Verifiquei os 730 construídos a partir de "corporate proxy" - tudo funciona!

muito obrigado!!!!

Mas o instalador da web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe deixou de trabalhar sob procuração, costumava funcionar, agora é assim:

 
O que diz o instalador da web? Mostra uma janela para o preenchimento de definições de proxy?
 
Renat: O que diz o instalador da web? Mostra uma janela para preencher definições de proxy?

Tudo é igual ao anterior, mas o processo de arranque não se inicia - o instalador não diz nada, "apenas um círculo a girar", tentou várias vezes

Aqui estão alguns screenshots.

Arquivos anexados:
proxy.zip  204 kb
 
IgorM: O instalador da web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe deixou de trabalhar sob um proxy, trabalhou antes

este insecto está do meu lado ou apareceu depois da nova construção?

1234567
Novo comentário