Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 5
Se o problema não puder ser resolvido aqui, por favor contacte o Service Desk e nós trataremos do assunto.
Traga os registos do terminal, por favor.
Verifiquei os 730 construídos a partir de "corporate proxy" - tudo funciona!
muito obrigado!!!!
Mas o instalador da web https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe deixou de trabalhar sob procuração, costumava funcionar, agora é assim:
Tudo é igual ao anterior, mas o processo de arranque não se inicia - o instalador não diz nada, "apenas um círculo a girar", tentou várias vezes
Aqui estão alguns screenshots.
este insecto está do meu lado ou apareceu depois da nova construção?