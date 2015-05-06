Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo?
O nosso servidor de demonstração MetaTrader 5 tem vários pontos de acesso:
- access.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Pode especificar access.metatrader5.com:443 em definições de conta e atribuir conta de demonstração através dele. Uma vez ligado, o terminal irá digitalizar todos os pontos de acesso disponíveis e seleccionar o mais rápido:
O acesso a 443 portas está normalmente disponível em servidores proxy. Lembre-se também de actualizar para a última versão - o suporte de proxy foi corrigido no build 268.
Acabei de instalar tudo de raiz (desinstalei a versão antiga, executei o instalador web, que roubou uma nova instalação e a geriu), mas mesmo assim nada funciona.
Vou a Ferramentas / Definições, defino access.metatrader5.com:443 no campo Servidor, e tento configurar o proxy (defino os mesmos parâmetros que no quadrante de trabalho).
Aqui é onde ocorre o "engate": aparentemente, para testar o proxy, o terminal tenta ligar-se ao servidor padrão (que é o que tem a porta fechada 1950). Não é feita qualquer ligação e depois recebo a mensagem "Teste de Proxy falhou". Nenhuma ligação foi feita e o novo servidor access.metatrader5.com:443 não está guardado (?!) e não posso seleccioná-lo na lista de servidores (mesmo depois de reiniciar o terminal) - não está lá.
A propósito, apesar do facto de não ter ligação a nenhum servidor (nenhum digitalizado) processa a abertura de conta demo, a barra de progresso chega ao limite certo e (obviamente indo mais longe) continua pendurada. provavelmente não vale a pena sequer tentar abrir/criar contas se ninguém vive no servidor.
Mas a definição do endereço do servidor seria muito apropriada na forma de abertura de uma conta de demonstração.
Sim, isto será definitivamente corrigido.
Tente descarregar novamente a distribuição https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - acabámos de actualizar a lista de pontos de acesso padrão.
O seu antigo instalador web previamente descarregado não tem a lista de pontos de acesso mais recente.
O instalador da web procura pontos de acesso para descarregar a distribuição completa normalmente (depois de lhe dizer as definições proxy) e encontra de onde descarregar e descarrega com sucesso.
Mas depois de instalar o terminal, não consigo digitalizar nenhum dos servidores de troca . Continuo a receber a mensagem "Proxy test failed", independentemente das configurações de proxy que tento definir.
O instalador da web varre os pontos de acesso CDN para descarregar as distribuições. Estes pontos de acesso são servidores web http para distribuição de ficheiros de instalação, não servidores comerciais.
É o instalador actualizado que precisa de ser descarregado.
O meu procurador digitaliza os pontos de acesso prescritos manualmente:
O servidor comercial MT5 mt5.metaquotes.net funciona no porto 1950. Fechámos todos os portos "esquerdos" da nossa empresa, incluindo o porto 1950. É impossível concordar com o administrador sobre a sua abertura (política de segurança...). Tunelagem via HTTPort - não funciona.
O MT4 funcionava na porta 443 que é a porta que o ICQ utiliza e, por conseguinte, temos esta porta (para o ICQ) aberta.
Quais são as formas de chegar ao servidor nesta situação? Quem sabe o quê - partilhe a sua experiência, se a tiver ;)