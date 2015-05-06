Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo?

Novo comentário
 

O servidor comercial MT5 mt5.metaquotes.net funciona no porto 1950. Fechámos todos os portos "esquerdos" da nossa empresa, incluindo o porto 1950. É impossível concordar com o administrador sobre a sua abertura (política de segurança...). Tunelagem via HTTPort - não funciona.

O MT4 funcionava na porta 443 que é a porta que o ICQ utiliza e, por conseguinte, temos esta porta (para o ICQ) aberta.

Quais são as formas de chegar ao servidor nesta situação? Quem sabe o quê - partilhe a sua experiência, se a tiver ;)

 

O nosso servidor de demonstração MetaTrader 5 tem vários pontos de acesso:

  1. access.metatrader5.com:443
  2. mt5backup.metaquotes.net:443
  3. 80.94.86.19:1950

Pode especificar access.metatrader5.com:443 em definições de conta e atribuir conta de demonstração através dele. Uma vez ligado, o terminal irá digitalizar todos os pontos de acesso disponíveis e seleccionar o mais rápido:

O acesso a 443 portas está normalmente disponível em servidores proxy. Lembre-se também de actualizar para a última versão - o suporte de proxy foi corrigido no build 268.

 
Renat:

Uma vez ligado, o terminal irá digitalizar todos os pontos de acesso disponíveis e seleccionar o mais rápido:

O acesso a 443 portas está normalmente disponível em servidores proxy. Também não se esqueça de actualizar para a última versão - o suporte de proxy foi fixado no build 268.

Acabei de instalar tudo de raiz (desinstalei a versão antiga, executei o instalador web, que roubou uma nova instalação e a geriu), mas mesmo assim nada funciona.

Vou a Ferramentas / Definições, defino access.metatrader5.com:443 no campo Servidor, e tento configurar o proxy (defino os mesmos parâmetros que no quadrante de trabalho).

Aqui é onde ocorre o "engate": aparentemente, para testar o proxy, o terminal tenta ligar-se ao servidor padrão (que é o que tem a porta fechada 1950). Não é feita qualquer ligação e depois recebo a mensagem "Teste de Proxy falhou". Nenhuma ligação foi feita e o novo servidor access.metatrader5.com:443 não está guardado (?!) e não posso seleccioná-lo na lista de servidores (mesmo depois de reiniciar o terminal) - não está lá.



A propósito, apesar do facto de não ter ligação a nenhum servidor (nenhum digitalizado) processa a abertura de conta demo, a barra de progresso chega ao limite certo e (obviamente indo mais longe) continua pendurada. provavelmente não vale a pena sequer tentar abrir/criar contas se ninguém vive no servidor.

Mas a definição do endereço do servidor seria muito apropriada na forma de abertura de uma conta de demonstração.

 

Sim, isto será definitivamente corrigido.

Tente descarregar novamente a distribuição https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300kb) - acabámos de actualizar a lista de pontos de acesso padrão.

O seu antigo instalador web previamente descarregado não tem a lista de pontos de acesso mais recente.

 
Renat:

O seu antigo instalador web previamente descarregado não tem a lista de pontos de acesso mais recente.

O instalador da web procura pontos de acesso para descarregar a distribuição completa normalmente (depois de lhe dizer as definições proxy) e encontra de onde descarregar e descarrega com sucesso.

Mas depois de instalar o terminal, não consigo digitalizar nenhum dos servidores de troca . Continuo a receber a mensagem "Proxy test failed", independentemente das configurações de proxy que tento definir.


 

O instalador da web varre os pontos de acesso CDN para descarregar as distribuições. Estes pontos de acesso são servidores web http para distribuição de ficheiros de instalação, não servidores comerciais.

É o instalador actualizado que precisa de ser descarregado.

O meu procurador digitaliza os pontos de acesso prescritos manualmente:


 
Renat:

O instalador da web varre os pontos de acesso CDN para descarregar as distribuições. Estes pontos de acesso são servidores web http para distribuição de ficheiros de instalação, não servidores comerciais.

É o instalador actualizado que precisa de ser descarregado.

Estou apenas a dizer: descarregar o instalador a partir de um procurador é bom, mas o acesso aos servidores de comércio a partir de um procurador não é.


O meu procurador digitaliza os pontos de acesso prescritos manualmente:

pedir aos seus administradores que fechem (ou fechem-se a si próprios se puderem) a saída para o exterior no porto 1950 e tentar simular a minha situação (com um porto fechado) ;)
 
Porque não se deve olhar para gráficos no trabalho! Numa empresa séria, eles não dão uma cabeça para cima a um trabalhador contratado.
 
CoreWinTT:
Porque não se deve olhar para gráficos no trabalho! Nas empresas sérias, não pagam aos empregados assalariados para olharem para os gráficos.
pois não há necessidade de ficar esperto no fórum! pessoas sérias ajudam umas às outras a resolver os seus problemas, em vez de afixarem lixo desnecessário ;)
 

Na verdade, eu tinha o mesmo problema.

tentar encontrar um procurador que funcione como um http no porto 80

O firewall corporativo pode não obter um bife.

mas também não são normalmente estúpidos.

e impedir todos os tipos de tipos inteligentes de fazer coisas que não sejam objectivos empresariais.

nas práticas empresariais, grandes portões disseram para proteger as pessoas de informações que não interessam à corporação.

para que um homem possa concentrar o seu intelecto nos objectivos da corporação.

que é neste momento a base da cultura empresarial.

e não ser distraído por objectivos indesejados.

para que os seus actos possam ser considerados uma violação do direito das sociedades.

você é um criminoso corporativo =)

É como uma organização séria chamada MetaQoutesSofware Corp.

e está a discutir essas coisas no fórum deles... isso é como invadir e quebrar as regras.

e, no entanto, considera os tópicos de contornar a protecção da CORPORATIVA e contornar as políticas empresariais aceitáveis para discussão

por isso é melhor discutir o acesso a redes fechadas no fórum da revista hacker

lembra-se de comprar um destes quando eu era jovem? há cerca de 10 anos, algures =)

 
CoreWinTT:

.....
espertalhão de novo? é simples: com o novo produto mt5 há um problema... Estou a tentar resolvê-lo... e a solução não tem absolutamente nada a ver com a forma como pensa que os empregados devem trabalhar :)))
1234567
Novo comentário