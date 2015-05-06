Como posso aceder ao servidor por detrás de um proxy corporativo? - página 2
Sim. O Quaternário trabalha há muito tempo sem quaisquer falhas.
Talvez na verificação por procuração deva ser possível especificar explicitamente um servidor comercial e a sua porta a ser utilizada para verificação? Caso contrário, tenho a impressão de que a verificação começa com o primeiro servidor padrão (com porta 1950), mas não consegue chegar até ele e decide que o teste de proxy falhou e sem verificar outros servidores da lista, falha e desiste.
inteligente novamente? é simples: o novo produto mt5 é um problema... Estou a tentar resolvê-lo... e a solução não tem nada a ver com a forma como pensa que os empregados devem trabalhar :)))
então porque é que a firewall corporativa
se tudo é como diz, pode ir ao departamento de TI da sua empresa e dizer que tem um problema com um novo produto da MetaQoutesSofware Corp. e para o resolver a sua empresa tem de desligar a sua segurança de rede.
vá em frente e marque-o.
não sou eu que penso assim, são os cânones e normas de comportamento estabelecidas nas empresas. e é natural que a sua empresa feche o acesso a dados indesejados.
é uma chatice, leia-se hacker, eles dir-lhe-ão sobre a configuração de 80 ligações VPN de porta segura e proxies anónimos e software proxy bypass.
deve comprar algum iota, uma vez que é empregado de uma empresa, penso que não se arrependerá de uma certa quantia de dinheiro para acesso =)
Não me parece...
Oh, meu, não percebes?! CoreWinTT - Não estou nada interessado noque pensam de mim, do meu trabalho, dos nossos administradores e na forma como a nossa direcção deve tratar o trabalho dos seus empregados....
O MT5 tem uma falha óbvia com acesso primário aos servidores de negociação a partir de um proxy. Mesmo sabendo o endereço com a porta 443 aberta para nós, não se ligará a esse servidor! O que tem isto a ver com as suas observações? Tenho apenas um "local de teste" onde este erro pode ser encontrado e corrigido. E o objectivo deste fio é lidar com a falha, não me ensinar a não trabalhar e a quebrar tranquilamente a empresa.
Para Rosh: Qual é a situação deste problema agora? Está a tentar fazer algo ou adiou-o "para mais tarde"?
Decidi também verificar como 4 pings o servidor dos 5. o ping não passou. ou porque 4 não entendeu a resposta dos 5 (o que é mais provável) ou o servidor dos 5 não tem realmente nenhuma saída/entrada mesmo que a porta 443 esteja aberta
Reescrevemos a autorização de procuração há um par de construções e tudo deve funcionar bem. Verifique novamente.
O MetaTrader 4 não será capaz de digitalizar os servidores MetaTrader 5, uma vez que o protocolo de verificação/manutenção foi alterado.
Por favor, especifique:
....
Verifique novamente...
Nós reescrevemos a autorização por procuração há um par de construções e tudo deveria estar a funcionar....
Não vejo quaisquer perguntas ou respostas às minhas perguntas/sugestões no Service Desk ou aqui. Quais são as minhas hipóteses de resolver o problema ou adiou-o por agora?
A propósito, a distribuição deveria incluir pelo menos alguns dados históricos para evitar a exibição de quatro gráficos vazios com texto "à espera de actualização", para que pudéssemos pelo menos "localmente" desenvolver EAs.