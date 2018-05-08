Analógico para iBarShift - página 9
Aqui está um exemplo da sua função trabalhando falsamente sob o nome "BarShift1".
Aqui está um exemplo da sua função que funciona falsamente - funciona sob o nome "BarShift1".
Na verdade, apenas mostra o contrário, a minha versão é a única que está correcta. (E o iBarShift1 original a partir deste código está correcto).
A minha versão foi concebida como uma função autónoma, tal como o mql4 iBarShift.
Não é optimizado para múltiplas consultas, pelo que a comparação temporal é irrelevante. @nicholishen publicou uma boa biblioteca optimizada para chamadas em massa.
Não estou a falar de tempo de processamento, estou a falar do número do bar.
Na fotografia pode ver-se que às 8:37 o código pensa que a barra mais próxima é a barra do dia anterior 23:00 , mas na realidade a barra mais próxima é a das 10:00. Está mais próximo, tanto matematicamente como logicamente.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Analógico para iBarShift
Alain Verleyen, 2018.04.05 00:18
Vamos simplificá-lo.
Vejo o vosso argumento. Não o vou verificar. Aparentemente, é a minha tarefa que difere da lógica aceite.
Qual foi o problema que descobriu?
Escrevi isto há muito tempo. Já não me lembro, mas algo me confundiu.
De qualquer modo, agora só encontrei uma situação anormal.
Quando ainda não carregados os dados dos símbolos podem retornar -1 e devem retornar 0.
Isto pode ser verificado usando o guião para MQL4 que estou a anexar.
Este guião leva um tempo e um período de tempo aleatórios. Se o valor de iBarShiftX não corresponder à função iBarShift normal, então mensagem através de Imprimir.
Se executar este guião sobre um símbolo recentemente aberto, verá erros. A repetição do guião sobre o mesmo símbolo não dará erros.
Mas é uma bagatela. Na minha versão, o problema é o mesmo.
Tenho apenas uma queixa sobre a vossa versão: é muito complicada e lenta.
Aqui está a sua variante:
E aqui está a minha função, que faz a mesma coisa, mas com um algoritmo simples e muito mais rápido:
Pode usar um ainda mais curto sem a função:
Tente provar o contrário. Encontre uma única combinação de parâmetros quando a sua função e a minha mostrarem valores diferentes.
Só que não implementei o último parâmetro exactamente nele, porque não compreendo de todo porque é necessário. Pessoalmente, nunca precisei dele.
Mas se alguém precisar realmente dele, pode ser implementado.
Deixei a variante iBarShift3, porque trata incorrectamente os buracos do histórico. Pode ser fixado, mas não vejo a questão, uma vez que a opção acima é suficiente.
Os buracos são devidos à falta de pro-trading no bar, ou outros? E, como é que a inexactidão se manifesta?
Vamos tomar um domingo em qualquer altura em que não haja comércio:
Então mostra segunda-feira? É isso que eu quero... :)