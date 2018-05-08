Analógico para iBarShift - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A propósito, sobre a função Bars(). Pode ser a causa do clincher.
Os Cotypes podem ir para todos os caracteres excepto o de interesse.
OK, olhei para o novo código fonte. Viu que as edições que foram discutidas não tinham sido feitas. Saída.
Só faz sentido utilizar SYMBOL_TIME quando o símbolo solicitado não se encontra na janela do Market Watch. Então a TimeCurrent não fará o seu trabalho. Mas esta variante de usar Barras parece-me improvável. Mas o preço de obter o tempo actual através de SYMBOL_TIME é muito mais elevado porque SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) leva quase uma ordem de magnitude mais longa. É claro que pode verificar se o símbolo está no relatório de mercado e, dependendo do resultado, utilizarTimeCurrent ou SYMBOL_TIME, mas não é grátis, além disso tem sempre de monitorizar se um novo símbolo é adicionado ou eliminado do relatório de mercado. Por conseguinte, é mais fácil fazer uma cláusula que, para um trabalho correcto do iBars, é razoável ter o símbolo solicitado no relatório de mercado.
Sobre SERIES_LASTBAR_DATE Penso que estás errado.SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME) é o mal menor.
A função SeriesInfoInteger não causa nenhuma paginação de histórico. Se houver algo que o cause, é um pedido de Barras, o que é lógico. E a fonte dos travões pode ser vista neste pequeno guião, se o executar
Geralmente um insecto muito estranho. Verifiquei o efeito do histórico de descarregamento quando descobri que hoje, de repente, no símbolo EURUSD quase não apareceu.
Forçou-me a descarregar toda a história. E o insecto apareceu novamente.
Acho que o histórico de descarregamento não tem qualquer efeito sobre este bug.
Não percebo porque é que este insecto anda por aí a flutuar.
Utilizou este guião para o testar:
Não percebo porque é que este insecto anda por aí a flutuar.
O SD está consciente de todo este tópico?
O SD está consciente de todo este tópico?
Sim, já lá escreveu em 30.03.2018 - até agora silêncio.
Em geral, penso que o carregamento/upload de dados é o ponto fraco do terminal.
Concordo, mas é também uma das tarefas mais difíceis.
A função iBars é bastante pesada, mas continuo a recomendar a sua utilização em vez das Barras normais, até que o MQ corrija o bug de pendurar nela.
O iBar fica pendurado quando logicamente deve retornar 0. Como regra, devolve-o por mais de 10 segundos. Não existe tal insecto na MQL4.
Na maioria das tarefas, iBars funcionará mais rapidamente do que as Barras normais, uma vez que não só evitará o bug, como tentará não utilizar as funções Bars e SeriesInfoInteger sempre que possível, devido ao algoritmo de guardar valores anteriores.
Tenho testado esta função em todo o lado. Parece ser uma cópia integral de Bars.
Talvez possa ser feito de uma forma mais elegante. Se tiveres um desejo, és bem-vindo. Se encontrar erros, nós iremos corrigi-los.
Por isso...
Depois, a função analógica completa do iBarsShift terá a seguinte forma:
E a variante sem o último parâmetro, que é utilizada na grande maioria dos casos, terá este aspecto:
Utilizo o seu código iBarsShift+iBars (e outros iBarsShift) e recebo 0 do iBarsShift, e um erro quando o gráfico TF H1 e o cálculo para H1
que corresponde a esta linha de código
Aqui está o código de indicador como um todo
Porque é que oPrint(Day_Shift) devolve sempre zero, enquanto a data e a hora estão correctas?
Parece ser um efeito de fim-de-semana, uma vez que tudo funcionava correctamente no outro dia (embora com uma função diferente, mas hoje também não funciona).
Utilizo o seu código iBarsShift+iBars (e outros iBarsShift) e recebo 0 do iBarsShift , e quando o gráfico TF H1 e calculando em H1 um erro
que corresponde a esta linha de código
Aqui está o código de indicador como um todo
Porque é que oPrint(Day_Shift) devolve sempre zero, enquanto a data e a hora estão correctas?
Parece ser um efeito de fim-de-semana, uma vez que tudo estava a funcionar correctamente no outro dia (embora com uma função diferente, mas não está a funcionar hoje também).
Peço desculpa por ter deixado o código na forma errada.
Notei a inexactidão na altura e quase a corrigi, mas ainda havia um pequeno problema, facilmente resolúvel.
Acabei de abandonar o código devido ao facto de estar a estudar agora e de os exames terem começado e de não ter tempo. O último exame realiza-se no dia 24 de Abril.
Depois disso, vou corrigir tudo e afixá-lo no CB.
Já comecei a publicá-lo, mas já o pus em espera.
Peço desculpa por ter deixado o código na forma errada.
Notei o trabalho impreciso na altura e quase o consertei, mas ainda havia um pequeno problema facilmente resolúvel.
Acabei de abandonar o código porque estou a estudar agora e o tempo de exame já começou e não tenho tempo para isso. O último exame realiza-se no dia 24 de Abril.
Depois disso, vou corrigir tudo e afixá-lo no CB.
Já comecei a afixar, mas coloquei-o em espera.
Vou esperar pelas correcções na forma final, obrigado por responder.
Boa sorte com os exames!
Vou esperar pelas correcções no formulário final, obrigado por responder.
Boa sorte com os vossos exames!