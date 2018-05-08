Analógico para iBarShift - página 16
Em geral, leio diagonalmente e apenas as primeiras páginas (talvez no meio estivesse a cabeça brilhante de alguém? :) ), algo que todos tentam adicionar muletas à interface terminal terrivelmente inconveniente para aceder à história, é mais fácil escrever um bloco entre o terminal e as suas próprias coisas (em geral, deveria estar na biblioteca std). Além disso, como resultado, não é necessário escrever roteiros diferentes para 4/5. Eu já fiz tal coisa:
E um simples exemplo de utilização:
refresh() via define o seu próprio para 4/5. O gráfico tem apenas um período (M1 ou outro definido através da definição, porque é que isto se incomoda com a sua abundância?).
Também implementei algumas características úteis - indexação reverse_mode() de ambos os lados (se da esquerda para a direita, os índices permanecem válidos ao desdobrar o gráfico). Habilidade de definir e mover o limite do gráfico set_curtainpos(), análogo do testador - testar, mover limite, testar, mover. Operadores de comparação sobrecarregados na estrutura My_point (para comportamento válido em tais situações: 0,0000000009 == 1,00000000000000).
Se alguém agoniza, eu recomendo esta abordagem, pessoalmente não lamento.
Zy: e desisti dos castiçais clássicos com abertura/fecho/alto/baixo, e coloquei Point na base - um castiçal dá dois Point's de alto>baixo, alto-baixo-alto. é realmente muito conveniente.
Vou esperar pelas correcções no formulário final, obrigado por responder.
Boa sorte com os exames!
Acabou por ser muito matizada.
Se eu soubesse como seria complicado, não me teria envolvido ))))
Esta opção deve funcionar correctamente.
Se alguém o encontrar a funcionar incorrectamente, ficaria grato se pudesse denunciar o problema.
Quanto é que o seu iBars() difere em desempenho das Barras padrão()?
Depende de como se utiliza.
Se cada chamada para o iBar mudar o TF ou símbolo, então o meu iBar será cerca de metade mais lento.
Mas esta não é de todo uma situação realista de um ponto de vista prático.
Se o usarmos assim, por exemplo:
então a vantagem do meu iBars sobre os bares normais será de cerca de 10 ou mais vezes.
Mas o principal é que não há nenhum bug de desligamento:
Fixou-o no código acima. Acrescentou uma linha:
R-R-R-R-R-RESPEITO!
Vá lá!
Onde estão os seus 10 segundos?
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 2
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 0
2018.05.05 17:45:36.860 ind EURUSD,M5: 1
Foi o MT5?
MT4
Experimente-o no MT5 e surpreenda-se.
Este insecto foi completamente descoberto por acidente graças ao posto de@Aleksey Vyazmikin, pelo qual tenho de lhe agradecer muito.
Tinha observado estas interrupções antes, mas não conseguia explicar a sua origem. Quem teria pensado...