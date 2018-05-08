Analógico para iBarShift - página 2
A função Bars retorna o número de barras. Quando precisamos de obter o índice de uma barra com índice 9 (desculpem a tautologia), ele irá retornar 10, porque o índice da primeira barra é 0.
Aqui estão duas variantes do análogo iBarShift(): poste #5 e poste #7
Apenas uma variante:
Só que não vai funcionar correctamente em todos os casos. GetBarShift() da fxsaber é mais versátil.
Tente colocar o TimeCurrent() em vez de t na sua função, verá o resultado.
O resultado será o mesmo.
Ainda nem sequer verificou.
Já o testei muitas vezes antes, por isso apenas sei. Mas ainda nem sequer o tentou.
Aqui está o guião.
Apenas fica pendurado. A sua remoção forçada do gráfico obtém o resultado.
Por isso tentei, foi por isso que também vos aconselhei. Mas como a usou e lhe convém, não vou mudar de ideias.
Isso também é bom