Aqui está a versão de trabalho mais rápida e correcta em todas as TFs:
A velocidade abranda para TF D1, W1 e MN1
E aqui está um indicador de teste, que mostra claramente a resposta das diferentes versões, bem como a sua velocidade (o segundo número. Quanto menor for o número, mais rápida é a função)
Ambas as versões 3 e 4 funcionam correctamente. Mas a 3ª é mais rápida.
As variantes com CopyTime são as mais lentas.
Isto pode ser verificado em MQL4 (ver indicador em anexo).
Não especifico a autoria de diferentes variantes, porque já fiquei confuso.
Mas a terceira, a forma mais útil é 80% a partir de@fxsaber. Só o afinei um bocadinho.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Discussão sobre "LifeHack for trader: misturar ForEach on define (#define)"
fxsaber, 2018.02.14 11:58
As medições de velocidade da função ZZY devem ser medidas num ambiente em que o desempenho é importante - Testador.
As medidas não são realmente importantes aqui. Pode-se ver que a lógica é a mais rápida.
Adicionei TF ao vosso indicador - os dois primeiros algoritmos não são de todo úteis.
Nos números, a actual TF é H1, e o cálculo é baseado em taxas diárias.
Sim (destacado)
-1 é um menos (para esclarecer), devolvido pela função de erro, que diz que não existe tal barra
Assim, a minha função
também precisa de ser refinado
embora...
Documentação:
"Nota.
Se os dados das séries de tempos com os parâmetros especificados ao chamar a função Bars() ainda não tiverem sido gerados no terminal, ou se os dados das séries de tempos não estiverem sincronizados com o servidor de comércio no momento da chamada da função, então a função retornará o valor zero. "
====
Se res==0, então apanharemos -1 da função tal como está.
===
Portanto, tudo funciona, use-o em seu proveito!
No indicador acima pode ver-se claramente como este método é falso.
A varianteiBarShift3 não funciona correctamente.
Aqui está a minha versão. Parece funcionar tanto com estruturas júnior como sénior. A velocidade é um pouco mais rápida do que o iBarshift3.
int iBarShift(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time){
data/hora t1 = TimeCurrent()+10000000;
int ps = PeriodSeconds(timeframe);
double div = tempo/(duplo)ps;
double mant = div - MathFloor(div);
int ret = Bars(symbol, timeframe, (datetime)(datetime(ps*mant)), t1)-1;
return(ret);
}
Posso ter um exemplo de que não está a funcionar correctamente?
Então isso deixa apenas a opção quatro?
Vocabulário é tudo para nós.
Fiz uma verificação rápida: há uma função que está a funcionar há mais de um dia, substituí oiBarShift3 e consegui que a EA trabalhasse incorrectamente. Foi assim que cheguei à minha conclusão.
Aqui está o que eu uso